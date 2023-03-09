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В Одеському зоопарку знову можна побачити слониху Венді

9 березня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зоопарк працює з 9:00 до 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському зоопарку випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка звіринцю. 

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк"

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"Головна  сезонна прикмета: Венді вийшла у літній вольєр — отже, прийшла весна, а от коли Венді починає приймати душ — це означає, що вступило у свої права літо", — йдеться в повідомленні. 

Топ маловідомих фактів про слонів

  1. Слони можуть спати стоячи, проте вони не можуть глибоко засинати, бо тоді не зможуть контролювати свій ваговий центр.
  2. У слонів дуже добрий слух. Вони можуть чути звук, який люди не сприймають, і використовують цей талант, щоб спілкуватися між собою на відстані кількох кілометрів.
  3. Слони здатні відчувати вібрації землі за допомогою своїх ніг, що допомагає їм виявляти небезпеку та знаходити джерела води.
  4. У слонів немає природних ворогів, за винятком людини. Це дозволяє їм довго жити і діяти на великих територіях.
  5. Слони здатні пам’ятати обличчя людей та інших слонів на декілька років. Вони також здатні пам’ятати маршрути до джерел води та кормових дерев.
  6. У слонів є дуже довгий та згорнутий хобот, який вони використовують для прийняття їжі та води, а також для комунікації з іншими слонами.
  7. Слони здатні виявляти емоції, такі як радість, гнів, страх та сум. Вони можуть взаємодіяти між собою, використовуючи різні звуки та жести.

Нагадаємо, нещодавно в Одеському зоопарку прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.

Поповнення в зоопарку

Нагадаємо, на експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.

Також в стінах Одеського зоопарку на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.

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