В Одеському зоопарку знову можна побачити слониху Венді

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В Одеському зоопарку випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка звіринцю.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

"Головна сезонна прикмета: Венді вийшла у літній вольєр — отже, прийшла весна, а от коли Венді починає приймати душ — це означає, що вступило у свої права літо", — йдеться в повідомленні.

Топ маловідомих фактів про слонів

Слони можуть спати стоячи, проте вони не можуть глибоко засинати, бо тоді не зможуть контролювати свій ваговий центр. У слонів дуже добрий слух. Вони можуть чути звук, який люди не сприймають, і використовують цей талант, щоб спілкуватися між собою на відстані кількох кілометрів. Слони здатні відчувати вібрації землі за допомогою своїх ніг, що допомагає їм виявляти небезпеку та знаходити джерела води. У слонів немає природних ворогів, за винятком людини. Це дозволяє їм довго жити і діяти на великих територіях. Слони здатні пам’ятати обличчя людей та інших слонів на декілька років. Вони також здатні пам’ятати маршрути до джерел води та кормових дерев. У слонів є дуже довгий та згорнутий хобот, який вони використовують для прийняття їжі та води, а також для комунікації з іншими слонами. Слони здатні виявляти емоції, такі як радість, гнів, страх та сум. Вони можуть взаємодіяти між собою, використовуючи різні звуки та жести.

Нагадаємо, нещодавно в Одеському зоопарку прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.

Поповнення в зоопарку

Нагадаємо, на експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.

Також в стінах Одеського зоопарку на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.