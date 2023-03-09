В Одеському зоопарку знову можна побачити слониху Венді
В Одеському зоопарку випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка звіринцю.
Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".
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"Головна сезонна прикмета: Венді вийшла у літній вольєр — отже, прийшла весна, а от коли Венді починає приймати душ — це означає, що вступило у свої права літо", — йдеться в повідомленні.
Топ маловідомих фактів про слонів
- Слони можуть спати стоячи, проте вони не можуть глибоко засинати, бо тоді не зможуть контролювати свій ваговий центр.
- У слонів дуже добрий слух. Вони можуть чути звук, який люди не сприймають, і використовують цей талант, щоб спілкуватися між собою на відстані кількох кілометрів.
- Слони здатні відчувати вібрації землі за допомогою своїх ніг, що допомагає їм виявляти небезпеку та знаходити джерела води.
- У слонів немає природних ворогів, за винятком людини. Це дозволяє їм довго жити і діяти на великих територіях.
- Слони здатні пам’ятати обличчя людей та інших слонів на декілька років. Вони також здатні пам’ятати маршрути до джерел води та кормових дерев.
- У слонів є дуже довгий та згорнутий хобот, який вони використовують для прийняття їжі та води, а також для комунікації з іншими слонами.
- Слони здатні виявляти емоції, такі як радість, гнів, страх та сум. Вони можуть взаємодіяти між собою, використовуючи різні звуки та жести.
Нагадаємо, нещодавно в Одеському зоопарку прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.
Поповнення в зоопарку
Нагадаємо, на експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.
Також в стінах Одеського зоопарку на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.