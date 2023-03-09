В Одесском зоопарке снова можно увидеть слониху Венди

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В Одесском зоопарке выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зверинца.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

"Главная сезонная примета: Венди вышла в летний вольер — значит, пришла весна, а вот когда Венди начинает принимать душ — это значит, что вступило в свои права лето", — говорится в сообщении.

Топ малоизвестных фактов о слонах

Слоны могут спать стоя, однако они не могут глубоко засыпать, потому что не смогут контролировать свой весовой центр. У слонов очень хороший слух. Они могут слышать звук, который люди не воспринимают и используют этот талант, чтобы общаться между собой на расстоянии нескольких километров. Слоны способны ощущать вибрации земли с помощью своих ног, что помогает им обнаруживать опасность и находить источники воды. У слонов нет естественных противников, за исключением человека. Это позволяет им долго жить и действовать на обширных территориях. Слоны способны помнить лица людей и других слонов на несколько лет. Они также способны помнить маршруты к источникам воды и кормовым деревьям. У слонов очень длинный и свернутый хобот, который они используют для принятия пищи и воды, а также для коммуникации с другими слонами. Слоны способны проявлять эмоции, такие как радость, гнев, страх и печаль. Они могут взаимодействовать между собой, используя разные звуки и жесты.

Напомним, недавно в Одесском зоопарке проснулись после зимней спячки медведи. Они уже радуются весеннему солнцу в открытом вольере.

Пополнение в зоопарке

Напомним, на экспозиции "Сельское подворье" родились камерунские козлята и ягнята венгерской винторогой овцы.

Также в стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш Европейского Муфлона. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир. Интересные факты о муфлонах читайте в материале. .