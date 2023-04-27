В Одеському зоопарку народилося зебреня
У стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча зебри Гранта. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ.
Про це повідомили у Комунальному управлінні "Одеський зоопарк"
За повідомленням працівників установи, зараз малюк почувається добре, освоюється у загальному вольєрі й весь час знаходиться біля
мами.
"Одеський зоопарк запрошує познайомитися з дитинчам і поспостерігати за його першими кроками", — йдеться у повідомленні.
Цікаві факти про зебр
- Гірські зебри дуже люблять поніжитися у ваннах з пилу і роблять вони це практично щодня;
- у кожної зебри смугастий візерунок на тілі абсолютно унікальний і точно такого більше немає більше ні в однієї зебри;
- зебри можуть розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину;
- коли всі зебри в табуні відпочивають, декілька "добровольців" стоять на сторожі, щоб у разі чого попередити всіх родичів про наближення небезпеки;
- маленькі лошата народжуються не з чорними смугами, як у дорослих особин, а з рудо-коричневими;
- після народження лошата вже через пів години починають ходить і пити мамине молоко. А молоко, яким годують зебри своїх лошат, має не білий, а рожевий колір.
Нагадаємо, в Одеському зоопарку випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка звіринцю.
Додамо, в зоопарку вже прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.