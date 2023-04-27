В Одеському зоопарку народилося зебреня

Новонароджена зебра з мамою. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

У стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча зебри Гранта. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ.

Про це повідомили у Комунальному управлінні "Одеський зоопарк"

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За повідомленням працівників установи, зараз малюк почувається добре, освоюється у загальному вольєрі й весь час знаходиться біля

мами.

"Одеський зоопарк запрошує познайомитися з дитинчам і поспостерігати за його першими кроками", — йдеться у повідомленні.

Цікаві факти про зебр

Гірські зебри дуже люблять поніжитися у ваннах з пилу і роблять вони це практично щодня;

у кожної зебри смугастий візерунок на тілі абсолютно унікальний і точно такого більше немає більше ні в однієї зебри;

зебри можуть розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину;

коли всі зебри в табуні відпочивають, декілька "добровольців" стоять на сторожі, щоб у разі чого попередити всіх родичів про наближення небезпеки;

маленькі лошата народжуються не з чорними смугами, як у дорослих особин, а з рудо-коричневими;

після народження лошата вже через пів години починають ходить і пити мамине молоко. А молоко, яким годують зебри своїх лошат, має не білий, а рожевий колір.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка звіринцю.

Додамо, в зоопарку вже прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.