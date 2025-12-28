Видео
Україна
Видео

В Одессе массово отключили воду — где и до скольки часов

В Одессе массово отключили воду — где и до скольки часов

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 14:38
Отключение воды в Одессе: список адресов и время восстановления
Люди идут с бутылками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Ограничения коснулись нескольких районов города, восстановление воды ожидают к вечеру

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:
В Одесі масово відключили воду — де і до котрої години - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

  • ул. Академика Королева, 21-37
  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 4-14
  • Люстдорфская дорога, 142-158
  • ул. Семьи Глодар, район улицы Евгения Чикаленко и Академика Королева
  • ул. Семинарская, район улицы Канатной и улицы Валерия Лобановского
  • проспект Шевченко, район проспекта Леси Украинки
  • ул. Михаила Емельяновича-Павленко, район улицы Пироговской

Ориентировочное время восстановления — до 20:00 28 декабря.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, что будет с тарифами на воду в Одессе в январе. Также мы писали, сколько будут платить одесситы за газ в следующем году.

Одесса авария Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
