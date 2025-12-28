Отключение воды в Одессе: список адресов и время восстановления

В Одессе массово отключили воду — где и до скольки часов
В воскресенье, 28 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Ограничения коснулись нескольких районов города, восстановление воды ожидают к вечеру
Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
- ул. Академика Королева, 21-37
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 4-14
- Люстдорфская дорога, 142-158
- ул. Семьи Глодар, район улицы Евгения Чикаленко и Академика Королева
- ул. Семинарская, район улицы Канатной и улицы Валерия Лобановского
- проспект Шевченко, район проспекта Леси Украинки
- ул. Михаила Емельяновича-Павленко, район улицы Пироговской
Ориентировочное время восстановления — до 20:00 28 декабря.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
