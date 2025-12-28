Отключение воды в Одессе: список адресов и время восстановления

Люди идут с бутылками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Ограничения коснулись нескольких районов города, восстановление воды ожидают к вечеру

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".

Где нет воды в Одессе

ул. Академика Королева, 21-37

ул. Князя Ярослава Мудрого, 4-14

Люстдорфская дорога, 142-158

ул. Семьи Глодар, район улицы Евгения Чикаленко и Академика Королева

ул. Семинарская, район улицы Канатной и улицы Валерия Лобановского

проспект Шевченко, район проспекта Леси Украинки

ул. Михаила Емельяновича-Павленко, район улицы Пироговской

Ориентировочное время восстановления — до 20:00 28 декабря.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

