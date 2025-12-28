Відключення води в Одесі: список адрес і час відновлення

В Одесі масово відключили воду — де і до котрої години
Дата публікації: 28 грудня 2025 14:38
Люди йдуть з пляшками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
У неділю, 28 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Обмеження торкнулися кількох районів міста, відновлення води очікують до вечора
Про це у неділю, 28 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
- вул. Академіка Корольова, 21-37
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 4-14
- Люстдорфська дорога, 142-158
- вул. Сім’ї Глодар, район вулиці Євгена Чикаленка та Академіка Корольова
- вул. Семінарська, район вулиці Канатної та вулиці Валерія Лобановського
- проспект Шевченка, район проспекту Лесі Українки
- вул. Михайла Омеляновича-Павленка, район вулиці Пироговської
Орієнтовний час відновлення — до 20:00 28 грудня.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
