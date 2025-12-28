Відключення води в Одесі: список адрес і час відновлення

Люди йдуть з пляшками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 28 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Обмеження торкнулися кількох районів міста, відновлення води очікують до вечора

Про це у неділю, 28 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

вул. Академіка Корольова, 21-37

вул. Князя Ярослава Мудрого, 4-14

Люстдорфська дорога, 142-158

вул. Сім’ї Глодар, район вулиці Євгена Чикаленка та Академіка Корольова

вул. Семінарська, район вулиці Канатної та вулиці Валерія Лобановського

проспект Шевченка, район проспекту Лесі Українки

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, район вулиці Пироговської

Орієнтовний час відновлення — до 20:00 28 грудня.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

