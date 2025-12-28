Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі масово відключили воду — де і до котрої години

В Одесі масово відключили воду — де і до котрої години

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 14:38
Відключення води в Одесі: список адрес і час відновлення
Люди йдуть з пляшками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 28 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Обмеження торкнулися кількох районів міста, відновлення води очікують до вечора 

Про це у неділю, 28 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама
Читайте також:
В Одесі масово відключили воду — де і до котрої години - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

  • вул. Академіка Корольова, 21-37
  • вул. Князя Ярослава Мудрого, 4-14
  • Люстдорфська дорога, 142-158
  • вул. Сім’ї Глодар, район вулиці Євгена Чикаленка та Академіка Корольова
  • вул. Семінарська, район вулиці Канатної та вулиці Валерія Лобановського
  • проспект Шевченка, район проспекту Лесі Українки
  • вул. Михайла Омеляновича-Павленка, район вулиці Пироговської

Орієнтовний час відновлення — до 20:00 28 грудня.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, що буде з тарифами на воду в Одесі у січні. Також ми писали, скільки платитимуть одесити за газ у наступному році.

Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації