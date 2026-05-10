В Одессе на четверть за год подорожали квартиры бизнес-класса

В Одессе продолжают расти цены на квартиры в новостройках. Больше всего за год подорожало жилье бизнес-класса. Стоимость квадратного метра увеличилась сразу на 25%.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости ЛУН.

Стоимость квартир в Одессе

По данным аналитиков, по состоянию на 10 мая 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса в Одессе составляет около 60 тысяч гривен.

Жилье комфорт-класса за год также прибавило в цене — примерно 11%. Сейчас квадратный метр в этом сегменте стоит около 41 тысячи гривен.

В то же время квартиры экономкласса наоборот подешевели. За год средняя цена упала на 13% — до примерно 31 тысячи гривен за квадратный метр.

Цены на квартиры в Одессе по районам

Самым дорогим районом Одессы для покупки жилья на первичном рынке остается Приморский район. Там средняя стоимость квадратного метра уже достигла 66,4 тысячи гривен.

В Киевском районе медианная цена составляет около 48,7 тысячи гривен за квадратный метр. В Пересыпском районе новостройки продают в среднем по 38,4 тысячи гривен за квадратный метр, а самое дешевое жилье сейчас в Хаджибейском районе — около 35,4 тысячи гривен.

Строительные работы в Одессе

Несмотря на войну, рынок первичного жилья в Одессе продолжает работать. Сейчас в продаже находится 258 секций жилых комплексов, еще 79 — на стадии активного строительства. Также в городе насчитывается 12 объектов, где продолжаются подготовительные работы под новые котлованы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на вторичном рынке недвижимости в Одессе больше всего выросла цена однокомнатных квартир — до около 47,5 тысячи долларов. Самыми дорогими остаются квартиры в Приморском районе.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе растет спрос на однокомнатные квартиры и студии. Все чаще люди выбирают компактные квартиры, которые легче содержать и которые можно выгодно сдавать в аренду.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что аренда квартир в Одессе выросла еще на полсотни процентов и продолжает дорожать. Сейчас в городе за "однушку" просят в среднем 12 000 грн. Двухкомнатные подорожали на 37%, а трехкомнатные — примерно на 20%.