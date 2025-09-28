Спрос на квартиры-студии в Одессе: почему выбирают минимализм

Квартира-студия лидер продаж в Одессе. Фото иллюстративное: freepik

На рынке недвижимости Одессы растет спрос на однокомнатные квартиры и студии. Минимализм, компактность и удобное расположение стали главными аргументами для покупателей. Такие объекты сейчас рассматривают не только для жизни, но и как выгодную инвестицию.

На какие квартиры пользуются спросом в Одессе журналисты Новини.LIVE узнавали у риелтора Светланы Смирной.

Спрос на квартиры-студии

По ее словам, в последние годы однокомнатные квартиры стали настоящим трендом среди покупателей жилья в Одессе. Она объясняет это изменением вкусов и переходом к минималистическому стилю. Все чаще люди выбирают компактные помещения, которые легче содержать и можно выгодно сдавать в аренду.

"Спросом всегда пользовались однокомнатные квартиры. Есть такой тренд. Сейчас все склоняется к минимализму, поэтому и квадратные метры тоже уменьшаются. Это очень классная идея для инвестиций", — рассказала Светлана Смирная.

Какие районы популярны для приобретения жилья в Одессе

Риелтор добавляет, что еще один важный фактор, который влияет на выбор жилья, — это его расположение. Одесситы и инвесторы всегда отдают предпочтение районам с развитой инфраструктурой и близостью к морю.

"Первым пунктом в приобретении жилья всегда является место. Люди стремятся жить у моря и с хорошей инфраструктурой. Это главные преимущества, которые влияют на выбор", — пояснила Светлана Смирная.

Популярные квартиры в доме с укрытием

После начала полномасштабной войны вопрос безопасности стал ключевым для многих семей. Поэтому застройщики вынуждены учитывать эти потребности и обустраивать современные укрытия прямо в жилых комплексах. В новых домах создают условия, чтобы люди могли находиться там комфортно даже длительное время.

"Сейчас крутые застройщики обустраивают комфортные укрытия: с розетками, спальными местами, даже столами, где дети могут делать уроки. Также в домах есть автономные системы. Это повышает интерес к таким объектам", — отмечает риелтор.

