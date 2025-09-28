Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі студії б’ють рекорди продажів — причини попиту

В Одесі студії б’ють рекорди продажів — причини попиту

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 14:50
Попит на квартири-студії в Одесі: чому обирають мінімалізм
Квартира-студія лідер продаж в Одесі. Фото ілюстративне: freepik

На ринку нерухомості Одеси зростає попит на однокімнатні квартири та студії. Мінімалізм, компактність і зручне розташування стали головними аргументами для покупців. Такі об’єкти нині розглядають не лише для життя, а і як вигідну інвестицію.

На які квартири є попит в Одесі журналісти Новини.LIVE дізнавалися у рієлторки Світлани Смірної.

Реклама
Читайте також:

Попит на квартири-студії

За її словами, в останні роки однокімнатні квартири стали справжнім трендом серед покупців житла в Одесі. Вона пояснює це зміною смаків і переходом до мінімалістичного стилю. Все частіше люди обирають компактні помешкання, які легше утримувати і які можна вигідно здавати в оренду.

"Попит завжди мали однокімнатні квартири. Є такий тренд. Зараз все вклоняється до мінімалізму, тому й квадратні метри теж зменшуються. Це дуже класна ідея для інвестицій", — розповіла Світлана Смірна.

Які райони популярні для придбання житла в Одесі

Рієлторка додає, що ще один важливий фактор, який впливає на вибір житла, — це його розташування. Одесити та інвестори завжди надають перевагу районам із розвиненою інфраструктурою і близькістю до моря. 

"Першим пунктом у придбанні житла завжди є місце. Люди прагнуть жити біля моря та з гарною інфраструктурою. Це головні переваги, які впливають на вибір", — пояснила Світлана Смірна.

Популярні квартири в будинку з укриттям

Після початку повномасштабної війни питання безпеки стало ключовим для багатьох сімей. Тому забудовники змушені враховувати ці потреби та облаштовувати сучасні укриття прямо у житлових комплексах. У нових будинках створюють умови, щоб люди могли перебувати там комфортно навіть тривалий час.

"Зараз круті забудовники облаштовують комфортні укриття: з розетками, спальними місцями, навіть столами, де діти можуть робити уроки. Також у будинках є автономні системи. Це підвищує інтерес до таких об’єктів", — зазначає рієлторка.

Нагадаємо, в Одесі продають розкішну квартиру в житловому комплексі "Морська симфонія". Також ми писали, що у соцмережах показали будинок з дизайнерським ремонтом, який продають у Савіньйоні.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації