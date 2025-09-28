Попит на квартири-студії в Одесі: чому обирають мінімалізм

Квартира-студія лідер продаж в Одесі. Фото ілюстративне: freepik

На ринку нерухомості Одеси зростає попит на однокімнатні квартири та студії. Мінімалізм, компактність і зручне розташування стали головними аргументами для покупців. Такі об’єкти нині розглядають не лише для життя, а і як вигідну інвестицію.

На які квартири є попит в Одесі журналісти Новини.LIVE дізнавалися у рієлторки Світлани Смірної.

Попит на квартири-студії

За її словами, в останні роки однокімнатні квартири стали справжнім трендом серед покупців житла в Одесі. Вона пояснює це зміною смаків і переходом до мінімалістичного стилю. Все частіше люди обирають компактні помешкання, які легше утримувати і які можна вигідно здавати в оренду.

"Попит завжди мали однокімнатні квартири. Є такий тренд. Зараз все вклоняється до мінімалізму, тому й квадратні метри теж зменшуються. Це дуже класна ідея для інвестицій", — розповіла Світлана Смірна.

Які райони популярні для придбання житла в Одесі

Рієлторка додає, що ще один важливий фактор, який впливає на вибір житла, — це його розташування. Одесити та інвестори завжди надають перевагу районам із розвиненою інфраструктурою і близькістю до моря.

"Першим пунктом у придбанні житла завжди є місце. Люди прагнуть жити біля моря та з гарною інфраструктурою. Це головні переваги, які впливають на вибір", — пояснила Світлана Смірна.

Популярні квартири в будинку з укриттям

Після початку повномасштабної війни питання безпеки стало ключовим для багатьох сімей. Тому забудовники змушені враховувати ці потреби та облаштовувати сучасні укриття прямо у житлових комплексах. У нових будинках створюють умови, щоб люди могли перебувати там комфортно навіть тривалий час.

"Зараз круті забудовники облаштовують комфортні укриття: з розетками, спальними місцями, навіть столами, де діти можуть робити уроки. Також у будинках є автономні системи. Це підвищує інтерес до таких об’єктів", — зазначає рієлторка.

