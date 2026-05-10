Головна Одеса В Одесі на чверть за рік подорожчали квартири бізнес-класу

Дата публікації: 10 травня 2026 15:07
Багатоквартирні будинки в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують зростати ціни на квартири у новобудовах. Найбільше за рік подорожчало житло бізнес-класу. Вартість квадратного метра збільшилася одразу на 25%.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на агентство нерухомості ЛУН.

В Одесі на чверть за рік подорожчали квартири бізнес-класу - фото 1
Вартість квартири в Одесі. Фото: скриншот з ЛУН

Вартість квартир в Одесі

За даними аналітиків, станом на 10 травня 2026 року середня ціна квадратного метра у новобудовах бізнес-класу в Одесі становить близько 60 тисяч гривень.

Житло комфорт-класу за рік також додало у ціні — приблизно 11%. Наразі квадратний метр у цьому сегменті коштує близько 41 тисячі гривень.

Водночас квартири економкласу навпаки подешевшали. За рік середня ціна впала на 13% — до приблизно 31 тисячі гривень за квадратний метр.

Читайте також:

Ціни на квартири в Одесі по районах

Найдорожчим районом Одеси для купівлі житла на первинному ринку залишається Приморський район. Там середня вартість квадратного метра вже сягнула 66,4 тисячі гривень.

У Київському районі медіанна ціна становить близько 48,7 тисячі гривень за квадратний метр. У Пересипському районі новобудови продають у середньому по 38,4 тисячі гривень за квадратний метр, а найдешевше житло зараз у Хаджибейському районі — близько 35,4 тисячі гривень.

Будівельні роботи в Одесі

Попри війну, ринок первинного житла в Одесі продовжує працювати. Зараз у продажу перебуває 258 секцій житлових комплексів, ще 79 — на стадії активного будівництва. Також у місті налічується 12 об’єктів, де тривають підготовчі роботи під нові котловани.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на вторинному ринку нерухомості в Одесі найбільше зросла ціна однокімнатних помешкань — до близько 47,5 тисячі доларів. Найдорожчими залишаються квартири у Приморському районі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі зростає попит на однокімнатні квартири та студії. Все частіше люди обирають компактні помешкання, які легше утримувати і які можна вигідно здавати в оренду.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що оренда квартир в Одесі зросла ще на півсотні відсотків і продовжує дорожчати. Зараз в місті за "однушку" просять в середньому 12 000 грн. Двокімнатні подорожчали на 37%, а трикімнатні — приблизно на 20%.

забудова ціни на квартири житло Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
