В Одессе прогремел ряд взрывов: что известно о ночном обстреле
В ночь на пятницу, 1 мая, в Одессе прогремели взрывы. В Одесском районе и еще трех районах Одесской области тогда продолжалась воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, передает Новини.LIVE.
В 01:09 объявили воздушную тревогу в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах, а в 01:12 — в Одесском районе. По состоянию на 01:09, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группы БпЛА в Черном море летели в направлении Затоки, а в 01:37 военные зафиксировали движение беспилотников в направлении Одессы.
В 02:12 в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 30 апреля россияне атаковали Одессу несколькими волнами дроновых ударов. Получили повреждения жилые дома, школы, детский сад, транспортные средства. Вспыхнули пожары. Пострадали 20 человек.
Также Новини.LIVE со ссылкой на представителя УДА "Юг" Сергея Братчука писал, что РФ продолжает использовать временно оккупированный Крым как территорию для нанесения ударов по Украине. Дроны и баллистические ракеты летят оттуда почти ежедневно. Одной из основных целей остается Одесса.