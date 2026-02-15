Обстрел Одессы 27 января - количество жертв возросло до 5

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Количество жертв российской атаки на Одессу 27 января снова возросло. В больнице умер мужчина, который более двух недель находился в тяжелом состоянии после пожара.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака.

Реклама

Читайте также:

Атака на Одессу: количество жертв возросло

По его информации, в ночь на 15 февраля стало известно о смерти еще одного пострадавшего. Речь идет о мужчине 1948 года рождения. Он получил тяжелые ожоги и отравление продуктами горения в собственном доме на улице Балковской. Все это время мужчина находился в реанимации ожогового отделения, но спасти его не удалось.

"Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Сергей Лысак.

Таким образом, количество погибших в результате той атаки возросло до пяти.

Что известно об обстреле Одессы 27 января

Российский обстрел Одессы произошел в ночь на 27 января. Под удар попали жилые районы города, в частности дома в центральной части и в районе Балковской. После попаданий возникли масштабные пожары - горели квартиры и частные дома.

Спасатели извлекали людей из задымленных помещений, часть жителей пришлось эвакуировать. Некоторые здания получили значительные разрушения, в квартирах повылетали окна, повреждены крыши и перекрытия.

В первые часы после атаки сообщали о нескольких погибших и раненых. Среди пострадавших были люди с ожогами, травмами от обломков и отравлением угарным газом. Часть пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Одессу. Под завалами разрушенного частного дома спасатели достали тело погибшей женщины.

Также мы писали, что в ночь на 15 февраля россияне ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар, но люди не пострадали.