Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе увеличилось количество жертв российской атаки — детали

В Одессе увеличилось количество жертв российской атаки — детали

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:18
Обстрел Одессы 27 января - количество жертв возросло до 5
Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Количество жертв российской атаки на Одессу 27 января снова возросло. В больнице умер мужчина, который более двух недель находился в тяжелом состоянии после пожара.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака.

Реклама
Читайте также:

Атака на Одессу: количество жертв возросло

По его информации, в ночь на 15 февраля стало известно о смерти еще одного пострадавшего. Речь идет о мужчине 1948 года рождения. Он получил тяжелые ожоги и отравление продуктами горения в собственном доме на улице Балковской. Все это время мужчина находился в реанимации ожогового отделения, но спасти его не удалось.

"Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Сергей Лысак.

Таким образом, количество погибших в результате той атаки возросло до пяти.

Что известно об обстреле Одессы 27 января

Российский обстрел Одессы произошел в ночь на 27 января. Под удар попали жилые районы города, в частности дома в центральной части и в районе Балковской. После попаданий возникли масштабные пожары - горели квартиры и частные дома.

Спасатели извлекали людей из задымленных помещений, часть жителей пришлось эвакуировать. Некоторые здания получили значительные разрушения, в квартирах повылетали окна, повреждены крыши и перекрытия.

В первые часы после атаки сообщали о нескольких погибших и раненых. Среди пострадавших были люди с ожогами, травмами от обломков и отравлением угарным газом. Часть пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Одессу. Под завалами разрушенного частного дома спасатели достали тело погибшей женщины.

Также мы писали, что в ночь на 15 февраля россияне ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар, но люди не пострадали.

Одесса скорая помощь обстрелы Новости Одессы атака жертвы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации