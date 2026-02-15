Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі зросла кількість жертв російської атаки — деталі

В Одесі зросла кількість жертв російської атаки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:18
Обстріл Одеси 27 січня — кількість жертв зросла до 5
Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кількість жертв російської атаки на Одесу 27 січня знову зросла. У лікарні помер чоловік, який понад два тижні перебував у важкому стані після пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака. 

Реклама
Читайте також:

Атакак на Одесу: кількість жертв зросла

За його інформацією, у ніч на 15 лютого стало відомо про смерть ще одного постраждалого. Йдеться про чоловіка 1948 року народження. Він отримав тяжкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській. Весь цей час чоловік перебував у реанімації опікового відділення, але врятувати його не вдалося.

"Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив Сергій Лисак.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до п’яти.

Що відомо про обстріл Одеси 27 січня

Російський обстріл Одеси стався у ніч на 27 січня. Під удар потрапили житлові райони міста, зокрема будинки у центральній частині та в районі Балківської. Після влучань виникли масштабні пожежі — горіли квартири та приватні будинки.

Рятувальники витягували людей із задимлених приміщень, частину мешканців довелося евакуювати. Деякі будівлі отримали значні руйнування, у квартирах повилітали вікна, пошкоджено дахи та перекриття.

У перші години після атаки повідомляли про кількох загиблих та поранених. Серед постраждалих були люди з опіками, травмами від уламків і отруєнням чадним газом. Частину потерпілих госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Одесу. Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Також ми писали, що у ніч на 15 лютого росіяни вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі на Одещині. На території депо спалахнула пожежа, але люди не постраждали.

Одеса швидка допомога обстріли Новини Одеси атака жертви
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації