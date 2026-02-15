Обстріл Одеси 27 січня — кількість жертв зросла до 5

Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кількість жертв російської атаки на Одесу 27 січня знову зросла. У лікарні помер чоловік, який понад два тижні перебував у важкому стані після пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Атакак на Одесу: кількість жертв зросла

За його інформацією, у ніч на 15 лютого стало відомо про смерть ще одного постраждалого. Йдеться про чоловіка 1948 року народження. Він отримав тяжкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській. Весь цей час чоловік перебував у реанімації опікового відділення, але врятувати його не вдалося.

"Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив Сергій Лисак.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до п’яти.

Що відомо про обстріл Одеси 27 січня

Російський обстріл Одеси стався у ніч на 27 січня. Під удар потрапили житлові райони міста, зокрема будинки у центральній частині та в районі Балківської. Після влучань виникли масштабні пожежі — горіли квартири та приватні будинки.

Рятувальники витягували людей із задимлених приміщень, частину мешканців довелося евакуювати. Деякі будівлі отримали значні руйнування, у квартирах повилітали вікна, пошкоджено дахи та перекриття.

У перші години після атаки повідомляли про кількох загиблих та поранених. Серед постраждалих були люди з опіками, травмами від уламків і отруєнням чадним газом. Частину потерпілих госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Одесу. Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Також ми писали, що у ніч на 15 лютого росіяни вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі на Одещині. На території депо спалахнула пожежа, але люди не постраждали.