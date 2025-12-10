Приговор военному за кражу банковской карты в Одессе

В Одессе военный украл банковскую карточку в кафе — наказание
Суд в Одессе рассмотрел дело военнослужащего, которого обвинили в краже банковской карты в одном из городских заведений. Мужчина признал вину, согласился на упрощенное рассмотрение дела и за это получил только денежный штраф.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Украл карточку из рюкзака
Обвиняемым оказался уроженец Антрацита Луганской области, который на момент происшествия проходил военную службу по призыву. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности и освободился из мест лишения свободы в ноябре 2023 года.
По материалам суда, событие произошло 29 октября 2025 года в Одессе, в заведении "Котелок" на улице Валерия Самофалова. Мужчина заметил в зале черный рюкзак, оставленный без присмотра.
Военный взял его в руки, открыл и нашел внутри кошелек, а в нем банковскую карту "Ощадбанка" с функцией бесконтактной оплаты. Увидев карточку, мужчина решил забрать ее себе, понимая, что она дает доступ к чужим средствам.
Какое наказание за кражу
После открытия производства он подал в суд письменное заявление: признал, что похитил банковскую карточку, согласился со всеми установленными следствием обстоятельствами и не возражал против рассмотрения дела без его участия в зале суда. Потерпевшая также дала согласие на упрощенную процедуру.
Суд квалифицировал действия военнослужащего как похищение официального документа из корыстных побуждений. Военного оштрафовали на 850 гривен.
