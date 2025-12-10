Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе военный украл банковскую карточку в кафе — наказание

В Одессе военный украл банковскую карточку в кафе — наказание

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 01:39
Приговор военному за кражу банковской карты в Одессе
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

Суд в Одессе рассмотрел дело военнослужащего, которого обвинили в краже банковской карты в одном из городских заведений. Мужчина признал вину, согласился на упрощенное рассмотрение дела и за это получил только денежный штраф.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Украл карточку из рюкзака

Обвиняемым оказался уроженец Антрацита Луганской области, который на момент происшествия проходил военную службу по призыву. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности и освободился из мест лишения свободы в ноябре 2023 года.

По материалам суда, событие произошло 29 октября 2025 года в Одессе, в заведении "Котелок" на улице Валерия Самофалова. Мужчина заметил в зале черный рюкзак, оставленный без присмотра.

Военный взял его в руки, открыл и нашел внутри кошелек, а в нем банковскую карту "Ощадбанка" с функцией бесконтактной оплаты. Увидев карточку, мужчина решил забрать ее себе, понимая, что она дает доступ к чужим средствам.

Какое наказание за кражу

После открытия производства он подал в суд письменное заявление: признал, что похитил банковскую карточку, согласился со всеми установленными следствием обстоятельствами и не возражал против рассмотрения дела без его участия в зале суда. Потерпевшая также дала согласие на упрощенную процедуру.

Суд квалифицировал действия военнослужащего как похищение официального документа из корыстных побуждений. Военного оштрафовали на 850 гривен.

Напомним, в Одесской области разоблачили группировку, которая продавала детей за границу. Также мы писали, что НАБУ и САП завершили следствие в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены, действующего народного депутата Юлии Диденко.

суд Одесская область банковские карты Новости Одессы судебные решения воровство
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации