Україна
В Одесі військовий украв банківську картку в кафе — покарання

В Одесі військовий украв банківську картку в кафе — покарання

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 01:39
Вирок військовому за крадіжку банківської картки в Одесі
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Суд в Одесі розглянув справу військовослужбовця, якого звинуватили у крадіжці банківської картки в одному з міських закладів. Чоловік визнав провину, погодився на спрощений розгляд справи й за це отримав тільки грошовий штраф.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Вкрав картку з рюкзака

Обвинуваченим виявився уродженець Антрацита Луганської області, який на момент події проходив військову службу за призовом. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності та звільнився з місць позбавлення волі у листопаді 2023 року.

За матеріалами суду, подія сталася 29 жовтня 2025 року в Одесі, у закладі "Котелок" на вулиці Валерія Самофалова. Чоловік помітив у залі чорний рюкзак, залишений без нагляду.

Військовий узяв його до рук, відкрив та знайшов усередині гаманець, а в ньому банківську картку "Ощадбанку" з функцією безконтактної оплати. Побачивши картку, чоловік вирішив забрати її собі, розуміючи, що вона дає доступ до чужих коштів.

Яке покарання за крадіжку

Після відкриття провадження він подав до суду письмову заяву: визнав, що викрав банківську картку, погодився з усіма встановленими слідством обставинами та не заперечував проти розгляду справи без його участі у залі суду. Потерпіла також дала згоду на спрощену процедуру.

Суд кваліфікував дії військовослужбовця як викрадення офіційного документа з корисливих мотивів. Військового оштрафували на 850 гривень. 

Нагадаємо, на Одещині викрили угруповання, яке продавало дітей за кордон. Також ми писали, що НАБУ та САП завершили слідство щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружини, чинної народної депутатки Юлії Діденко.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
