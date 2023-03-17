В одном из портов Одесской области критическая ситуация с обработкой зерна и руды

Поезда стоят в очереди уже 17 суток

В порту Измаил возникла критическая ситуация с перевозкой зерна и руды. В порту выстроилась очередь из 1690 вагонов. Эту ситуацию усугубляет факт того, что в направлении Измаила активно следуют рудные грузы.

Об этом шла речь в ходе совещания представителей Укрзализныци с участниками рынка зерновых перевозок, передает Rail.insider.

Представители Укрзализныци провели совещание с участниками рынка зерновых перевозок, в ходе которого призвали ОЖД привести в соответствие "перерабатывающие способности терминалов с их фактической работой".

"Самая сложная ситуация среди портов по Измаилу, где есть накопление на 17 суток. Но там проблема у нас хроническая из-за того, что в акватории этого порта работает примерно 30 операторов, которые согласовывают на себя планы, но потом, к сожалению, их не выполняют и не выгружают", — сообщил Валерий Ткачев.

Конвенция и новые ограничения

Ограничения на доставку зерновых в Измаил должны были отменить 17 марта, однако Укрзализныця уже объявила новую конвенцию, которая будет действовать после этой даты и касается всех грузополучателей, кроме компании "Нибулон". Кроме того, ОЖД запросила аналогичную конвенцию для рудных грузов в связи с их высоким количеством и малой выгрузкой в порту Измаил.

По словам Валерия Ткачева, необходимо повысить перерабатывающие возможности терминалов и согласовывать планы с операторами, работающими в акватории порта. Открытие нового пункта пропуска может стать важным решением, чтобы облегчить ситуацию с очередями в порт Измаил.

Отметим, что благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.

Между тем в Мининфраструктуры заявили, что количество судомер в портах Большой Одессы для загрузки агропродукцией сократилось. Это происходит в результате деструктивной политики россии.