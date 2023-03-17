В одному з портів Одещині критична ситуація з обробкою зерна та руди

Потяги стоять в черзі вже 17 діб

У порту Ізмаїл виникла критична ситуація з перевезенням зерна та руди. Наразі в порті вишикувалася черга з 1690 вагонів. Цю ситуацію погіршує факт того, що в напрямку Ізмаїлу активно слідують рудні вантажі.

Про це йшлося в ході наради представників Укрзалізниці з учасниками ринку зернових перевезень, інформує Rail.insider.

Представники Укрзалізниці провели нараду з учасниками ринку зернових перевезень, під час якої закликали Одеську залізницю привести у відповідність "переробні спроможності терміналів з їхньою фактичною роботою".

"Найскладніша ситуація серед портів по Ізмаїлу, де є накопичення на 17 діб. Але там проблема у нас хронічна через те, що в акваторії цього порту працює приблизно 30 операторів, які узгоджують на себе плани, але потім, на жаль, їх не виконують і не вивантажують", — повідомив Валерій Ткачов.

Конвенція та нові обмеження

Обмеження на доправлення зернових до Ізмаїла мали скасувати 17 березня, проте Укрзалізниця вже оголосила нову конвенцію, яка діятиме після цієї дати та стосується усіх вантажоодержувачів, окрім компанії "Нібулон". Крім того, Одеська залізниця запросила аналогічну конвенцію для рудних вантажів у зв'язку з їх високою кількістю та малим вивантаженням у порту Ізмаїл.

За словами Валерія Ткачова, необхідно підвищити переробні спроможності терміналів та узгоджувати плани з операторами, які працюють в акваторії порту. Відкриття нового пункту пропуску може стати важливим рішенням, щоб полегшити ситуацію з чергами до порту Ізмаїл.

Зазначимо, завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.

Тим часом у Мінінфраструктури заявили, що кількість суднозаходів до портів Великої Одеси для завантаження агропродукцією скоротилася. Це відбувається внаслідок деструктивної політики росії.