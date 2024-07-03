В одесском ТЦК парень порезал себе горло, - СМИ

Молодой человек в больнице. Иллюстративное фото: Freepik

Пользователи соцсетей распространяют информацию о трагическом случае в одном из районных ТЦК и СП Одессы. Так, якобы там парень хотел покончить с жизнью, однако его забрали в больницу.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Что случилось

По данным СМИ, в Суворовском районном территориальном центре комплектования парень перерезал себе руку и шею. Сообщается, в заведение прибыли медики и забрали юношу каретой скорой помощи. Причины такого поступка пока неизвестны.

Другие трагические случаи в Одессе

Мы писали ранее, что в одном из скверов Одессы два 13-летних подростка играли в неработающем фонтане. Они забрались на верхнюю бетонную конструкцию, которая во время их игры рухнула. В результате этого один из ребят погиб на месте.

Также мы писали, что в Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений — у него не раскрылся парашют.

Добавим, что в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в Одессу на отдых.