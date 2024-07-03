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В одному з ТЦК Одеси хлопець хотів покінчити з життям, — ЗМІ

3 липня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В одеському ТЦК хлопець порізав собі горло, - ЗМІ
Молодик у лікарні. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Користувачі соцмереж ширять інформацію про трагічний випадок в одному з районних ТЦК та СП Одеси. Так, начебто там хлопець хотів покінчити з життям, однак його забрали в лікарню.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

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Що трапилось

За даними ЗМІ, в Суворовському районному територіальному центрі комплектування хлопець перерізав собі руку та шию. Повідомляється, до закладу прибули медики та забрали юнака каретою швидкої допомоги. Причини такого вчинку наразі невідомі. 

Інші трагічні випадки в Одесі

Ми писали раніше, що в одному зі скверів Одеси двоє 13-річних підлітків гралися у фонтані, що не працював. Вони забралися на верхню бетонну конструкцію, яка під час їхньої гри обвалилася. Внаслідок цього один із хлопців загинув на місці

Також ми писали, що  в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань — у нього не розкрився парашут.

Додамо, що в Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в Одесу на відпочинок.

Одеса лікарні швидка допомога ЗМІ Одеська область самогубство Новини Одеси ТЦК та СП

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