В портах Большой Одессы находятся 18 судов на загрузке — подробности

Балкер LADY MERAL. Фото: MarineTraffic

По состоянию на воскресенье, 3 декабря, в портах Большой Одессы стоят около двух десятков судов под загрузку. Еще восемь кораблей идут на выход из территориальных вод Украины.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 6 судов, 10 — в Черноморске и 2 — в порту Южный. Отметим, что на выход курсируют еще 8 судов.

Работа гуманитарных коридоров

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что в течение ноября отгрузка украинского зерна в портах растет. Через порты Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесчину. Верховный главнокомандующий наградил бойцов противовоздушной обороны и обсудил с военными безопасность Черноморского зернового коридора.