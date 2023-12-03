В портах Великої Одеси знаходяться 18 суден на завантаженні — деталі

Балкер LADY MERAL. Фото: MarineTraffic

Станом на неділю, 3 грудня, у портах Великої Одеси стоять майже два десятки суден під завантаження. Ще вісім кораблів йдуть на вихід з територіальних вод України.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що у порту Одеси стоять 6 суден, 10 — у Чорноморську та 2 — у порту Південний. Зазначимо, що на вихід курсує ще 8 суден.

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що упродовж листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одещину. Верховний головнокомандувач нагородив бійців протиповітряної оборони та обговорив з військовими безпеку Чорноморського зернового коридору.