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В портах Великої Одеси знаходяться 18 суден на завантаженні — деталі

3 грудня 2023 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В портах Великої Одеси знаходяться 18 суден на завантаженні — деталі
Балкер LADY MERAL. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на неділю, 3 грудня, у портах Великої Одеси стоять майже два десятки суден під завантаження. Ще вісім кораблів йдуть на вихід з територіальних вод України.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Наразі відомо, що у порту Одеси стоять 6 суден, 10 — у Чорноморську та 2 — у порту Південний.  Зазначимо, що на вихід курсує ще 8 суден. 

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що упродовж листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів. 

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одещину. Верховний головнокомандувач нагородив бійців протиповітряної оборони та обговорив з військовими безпеку Чорноморського зернового коридору. 

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