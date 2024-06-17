В Одессе не работают светофоры: по какой причине

В Одессе выключат светофоры. Фото: ОМР

Сегодня, 17 июня, в Одессе отключат светофоры в Приморском районе города из-за плановых работ. Так, движение автомобилей на углу проспекта Гагарина и улиц Сегедская/Канатная будут регулировать патрульные.

Об этом сообщила прессслужба Одесского городского совета.

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Отключение светофоров

С 13:00 сегодня работа светофоров в районе 2 станции Большого Фонтана прекращена. Это связано с тем, что коммунальщики будут проводить работы по модернизации оборудования.

"Во время проведения работ будет организовано регулирование сотрудниками Патрульной полиции", — говорится в сообщении горсовета.

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Мы писали, что в Одессе из-за нехватки мощностей уменьшили количество подвижного состава электротранспорта на маршрутах. Из-за этого увеличился интервал движения трамваев и троллейбусов. Так что одесситов и гостей города призывают заранее планировать поездки по Одессе.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

Добавим, что одесский трамвайный маршрут №1 временно сменил движение. Теперь он будет курсировать от Лузановки в Центролит.