В Одесі не працюють світлофори: з якої причини

В Одесі вимкнуть світлофори. Фото: ОМР

Сьогодні, 17 червня, в Одесі відключать світлофори у Приморському районі міста через планові роботи. Так, рух автівок на на розі проспекту Гагаріна та вулиць Сегедська/Канатна регулюватимуть патрульні.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Відключення світлофорів

З 13:00 сьогодні роботу світлофорів в районі 2-ї станції Великого Фонтану припинено. Це пов'язано з тим, що комунальники проводитимуть роботи з модернізації обладнання.

"Під час проведення робіт буде організовано регулювання співробітниками Патрульної поліції", — зазначено у повідомленні міськради.

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Ми писали, що в Одесі через нестачу потужностей зменшили кількість рухомого складу електротранспорту на маршрутах. Через це збільшився інтервал руху трамваїв та тролейбусів. Тож одеситів та гостей міста закликають заздалегідь планувати поїздки Одесою.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що одеський трамвайний маршрут №1 тимчасово змінив рух. Тепер він курсуватиме від Лузанівки до Центроліту.