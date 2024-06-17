Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Приморському районі Одеси не працюють світлофори — де саме arrow

В Приморському районі Одеси не працюють світлофори — де саме

17 червня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі не працюють світлофори: з якої причини
В Одесі вимкнуть світлофори. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 17 червня, в Одесі відключать світлофори у Приморському районі міста через планові роботи. Так, рух автівок на на розі проспекту Гагаріна та вулиць Сегедська/Канатна регулюватимуть патрульні.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Відключення світлофорів

З 13:00 сьогодні роботу світлофорів в районі 2-ї станції Великого Фонтану припинено. Це пов'язано з тим, що комунальники проводитимуть роботи з модернізації обладнання.

"Під час проведення робіт буде організовано регулювання співробітниками Патрульної поліції", — зазначено у повідомленні міськради.

Більше новин про дороги Одеси 

Ми писали, що в Одесі через нестачу потужностей зменшили кількість рухомого складу електротранспорту на маршрутах. Через це збільшився інтервал руху трамваїв та тролейбусів. Тож одеситів та гостей міста закликають заздалегідь планувати поїздки Одесою.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що одеський трамвайний маршрут №1 тимчасово змінив рух. Тепер він курсуватиме від Лузанівки до Центроліту.

Новини Одеси
громадський транспорт
Одеська ОДА
поліція
Одеса
ремонт
Одеська область
транспорт
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування