Румынское судно с зерном спасли в Ренийском порту

От бедствия спаслись пять моряков из Румынии

Почти тысяча тонн украинской пшеницы могла уйти под воду в порту Рени. Судно из Констанцы спасали всю ночь.

Об этом сообщает Администрация портов Украины на своей странице в Facebook.

"Службами Ренийского филиала ГП "АМПУ" была получена информация, что на барже "JOKOR-3" (1907 г.) флаг Румынии есть подозрение на ее водотёчность. После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия была направлена т/х "Смелый" для откачки воды", — говорится в сообщении администрации.

Судовладелец объясняет инцидент тем, что во время грузовых работ в машинное отделение начала поступать вода. Пять румынских моряков спаслись, но помешать затоплению баржи не могли.

"Пока вода из трюма откачана, баржа выровнялась и не утонула. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж проводит небольшой ремонт", — добавляют в АМПУ.

Подчеркнем, что порты Украины пытаются работать в военное время. За неделю из портов Одесчины вышло 14 судов, на их бортах удалось экспортировать более 500 тысяч тонн продовольствия. Это значительно меньше, чем в два прошлых месяца.

Также крупнейшее судно с начала 2023 года обрабатывается у причала №9 в порту "Южный". Судно класса Panamax Densa Pelican было пришвартовано 23 января