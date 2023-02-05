Румынское судно с зерном спасли в Ренийском порту

В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали
Почти тысяча тонн украинской пшеницы могла уйти под воду в порту Рени. Судно из Констанцы спасали всю ночь.
Об этом сообщает Администрация портов Украины на своей странице в Facebook.
-
Готов ли Алексей Резников уйти в отставку: что ответил министр обороны
-
Министр обороны Резников рассказал, как Украина готовится к новому наступлению россии
-
В Одессу привозят генераторы со всей Украины, — Максим Марченко.
-
Украинские медики извлекли из тела раненого бойца гранату, которая не разорвалась
-
До пятницы графики отключений будут 2 через 10, — глава НЭК Укрэнерго
-
В Дубае умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
-
Алексей Резников рассказал об одном из ключевых направлений работы Минобороны
-
В Польше построят стену на границе с россией: строительство начнется уже через несколько недель
-
От границы Беларуси с Украиной отвели 12 российских вертолетов, — Гаюн
-
Потребление увеличивается: в Укрэнерго рассказали, какая ситуация с электроэнергией
"Службами Ренийского филиала ГП "АМПУ" была получена информация, что на барже "JOKOR-3" (1907 г.) флаг Румынии есть подозрение на ее водотёчность. После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия была направлена т/х "Смелый" для откачки воды", — говорится в сообщении администрации.
Судовладелец объясняет инцидент тем, что во время грузовых работ в машинное отделение начала поступать вода. Пять румынских моряков спаслись, но помешать затоплению баржи не могли.
"Пока вода из трюма откачана, баржа выровнялась и не утонула. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж проводит небольшой ремонт", — добавляют в АМПУ.
Подчеркнем, что порты Украины пытаются работать в военное время. За неделю из портов Одесчины вышло 14 судов, на их бортах удалось экспортировать более 500 тысяч тонн продовольствия. Это значительно меньше, чем в два прошлых месяца.
Также крупнейшее судно с начала 2023 года обрабатывается у причала №9 в порту "Южный". Судно класса Panamax Densa Pelican было пришвартовано 23 января