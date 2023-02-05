Румунське судно з зерном врятували в Ренійському порту

Від лиха врятувалися п’ятеро моряків з Румунії

Майже тисяча тонн української пшениці могла піти під воду у Ренійському порту. Судно з Констанци рятували всю ніч.

Про це повідомляє Адміністрація портів України на своїй сторінці в Facebook.

"Службами Ренійської філії ДП "АМПУ" була отримана інформація, що на баржі "JOKOR-3" (1907 р.) прапор Румунія є підозра на її водотечність. Після обстеження баржі інформація підтвердилась. На місце події було направлено т/х "Смілий" для відкачування води", — йдеться у повідомленні адміністрації.

Судновласник пояснює інцидент тим, що під час вантажних робіт до машинного відділення почала надходити вода. П'ять румунських моряків врятувалися, але перешкодити затопленню баржі не могли.

"Наразі воду з трюму відкачано, баржа вирівнялася й не потонула. Зараз судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт", — додають в АМПУ.

Підкреслимо, що порти України намагаються працювати у воєнний час. Відтак, за тиждень з портів Одещини вийшло 14 суден, на їх бортах вдалось експортували понад 500 тисяч тонн продовольства. Це значно менше ніж у два минулих місяці.

Також, найбільше судно з початку 2023 року обробляється біля причалу №9 в порту "Южний". Судно класу Panamax Densa Pelican було пришвартовано 23 січня