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В селе Одесской области отремонтируют пожарную часть за девять миллионов гривен

3 декабря 2023 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В селе Одесской области отремонтируют пожарную часть за девять миллионов гривен
Пожарная часть в Одесской области. Фото: ГСЧС в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области планируется провести капитальный ремонт пожарной части. Пока известно, что на здание в Подольском районе планируют потратить более девяти миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Заказчиком стал специальный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отремонтировать пожарную часть планируют в селе Жеребково, Подольского района. Следует отметить, что село насчитывает всего две тысячи населения. Точная ожидаемая стоимость реконструкции — 9 800 132 грн. Тендер обнародован 1 декабря, конечный срок подачи предложений — 9 декабря, аукцион планируют провести — 11 декабря.

Что планируют сделать

Капитальный ремонт специального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В работы входит разработка плана, восстановление стен и кровли, осовременивание коммуникаций. Всего в документах указано более 300 видов работ.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.

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