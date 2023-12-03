В селі на Одещині відремонтують пожежну частину за дев’ять мільйонів гривень

Пожежна частина на Одещині. Фото: ДСНС в Одеській області

В Одеській області планують провести капітальний ремонт пожежної частини. Наразі відомо, що на будівлю у Подільському районі планують витратити понад дев’ять мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що відомо про тендер

Замовником став спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відремонтувати пожежну частину планують в селі Жеребкове, Подільського району. Слід зазначити, що село налічує лише дві тисячі населення.

Точна очікувана вартість реконструкції — 9 800 132 грн. Тендер оприлюднений 1 грудня, кінцевий строк подачі пропозицій — 9 грудня, аукціон планують провести — 11 грудня.

Що планують зробити

Капітальний ремонт спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В роботи входить: розробка плану, відновлення стін та покрівлі, осучаснення комунікацій. Загалом в документах указано понад 300 видів робіт.

Інші тендери в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.

Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.