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В селі на Одещині відремонтують пожежну частину за дев’ять мільйонів гривень

3 грудня 2023 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В селі на Одещині відремонтують пожежну частину за дев’ять мільйонів гривень
Пожежна частина на Одещині. Фото: ДСНС в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області планують провести капітальний ремонт пожежної частини. Наразі відомо, що на будівлю у Подільському районі планують витратити понад дев’ять мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Замовником став спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відремонтувати пожежну частину планують в селі Жеребкове, Подільського району. Слід зазначити, що село налічує лише дві тисячі населення.
Точна очікувана вартість реконструкції — 9 800 132 грн. Тендер оприлюднений 1 грудня, кінцевий строк подачі пропозицій — 9 грудня, аукціон планують провести — 11 грудня. 

Що планують зробити

Капітальний ремонт спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В роботи входить: розробка плану, відновлення стін та покрівлі, осучаснення комунікацій. Загалом в документах указано понад 300 видів робіт.

Інші тендери в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень. 

Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

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