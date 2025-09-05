Видео
В управлении развития побережья Одессы новый начальник — кто он

Дата публикации 5 сентября 2025 10:40
Константина Терепа возглавил защиту побережья в Одессе
Одесский городской совет. Фото: Новини.LIVE

В Одессе назначили нового начальника управления инженерной защиты города и развития побережья. Вместо скандального Юрия Пискуна будет бизнесмен и владелец строительных компаний Константин Терепа.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения городского головы.

Что известно

Вместо бывшего военного комиссара Сергея Пискуна управление инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета возглавил Константин Терепа. Он проживает в Одессе вместе с женой и двумя дочерьми. В собственности семьи — квартира площадью 64,7 м², автомобили Volkswagen Touareg 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2017 года.

По декларации, в 2024 году Терепа получил зарплаты сразу в нескольких компаниях:

  • в ООО "Алькарим-Буд" — 36,4 тыс. грн,
  • в ООО "Маркон-Строй" — 59,7 тыс. грн,
  • в ООО "Южное строительство" — 52,5 тыс. грн,
  • в ООО "Аль-София" — 139,3 тыс. грн.
Одеса
Новый начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья. Фото: соцсети

Кроме того, он задекларировал наличными 77 тыс. грн и 73 тыс. долларов, а его жена — 89 тыс. грн и 32 тыс. долларов. В документах Константин Терепа указан конечным бенефициаром компании "Маркон-Строй". Формально корпоративные права переданы в управление, но фактический контроль за бизнесом остается за ним.

Напомним, мы писали, что ВСП уволил судью из Одессы Викторию Литвинову. Также мы сообщали, что Хаджибейская райадминистрация Одессы без руководителя.

Одесса назначение Одесская область городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
