Константина Терепа возглавил защиту побережья в Одессе

Одесский городской совет. Фото: Новини.LIVE

В Одессе назначили нового начальника управления инженерной защиты города и развития побережья. Вместо скандального Юрия Пискуна будет бизнесмен и владелец строительных компаний Константин Терепа.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения городского головы.

Что известно

Вместо бывшего военного комиссара Сергея Пискуна управление инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета возглавил Константин Терепа. Он проживает в Одессе вместе с женой и двумя дочерьми. В собственности семьи — квартира площадью 64,7 м², автомобили Volkswagen Touareg 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2017 года.

По декларации, в 2024 году Терепа получил зарплаты сразу в нескольких компаниях:

в ООО "Алькарим-Буд" — 36,4 тыс. грн,

в ООО "Маркон-Строй" — 59,7 тыс. грн,

в ООО "Южное строительство" — 52,5 тыс. грн,

в ООО "Аль-София" — 139,3 тыс. грн.

Новый начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья. Фото: соцсети

Кроме того, он задекларировал наличными 77 тыс. грн и 73 тыс. долларов, а его жена — 89 тыс. грн и 32 тыс. долларов. В документах Константин Терепа указан конечным бенефициаром компании "Маркон-Строй". Формально корпоративные права переданы в управление, но фактический контроль за бизнесом остается за ним.

