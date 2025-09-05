Костянтина Терепа очолив захист узбережжя в Одесі

В управлінні розвитку узбережжя Одеси новий начальник — хто він
В Одесі призначили нового начальника управління інженерної захисту міста та розвитку узбережжя. Замість скандального Юрія Піскуна буде бізнесмен і власник будівельних компаній Костянтин Терепа.
Про це Новини.LIVE дізналися із розпорядження міського голови.
Що відомо
Замість колишнього військового комісара Сергія Пискуна управління інженерної захисту території та розвитку узбережжя Одеської міськради очолив Костянтин Терепа. Він проживає в Одесі разом із дружиною та двома доньками. У власності сім’ї — квартира площею 64,7 м², автомобілі Volkswagen Touareg 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2017 року.
За декларацією, у 2024 році Терепа отримав зарплати одразу в кількох компаніях:
- у ТОВ "Алькарим-Буд" — 36,4 тис. грн,
- у ТОВ "Маркон-Строй" — 59,7 тис. грн,
- у ТОВ "Південне будівництво" — 52,5 тис. грн,
- у ТОВ "Аль-Софія" — 139,3 тис. грн.
Крім того, він задекларував готівкою 77 тис. грн та 73 тис. доларів, а його дружина — 89 тис. грн та 32 тис. доларів. У документах Констянтин Терепа вказаний кінцевим бенефіціаром компанії "Маркон-Строй". Формально корпоративні права передані в управління, але фактичний контроль за бізнесом залишається за ним.
