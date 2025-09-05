Відео
В управлінні розвитку узбережжя Одеси новий начальник — хто він

В управлінні розвитку узбережжя Одеси новий начальник — хто він

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 10:40
Костянтина Терепа очолив захист узбережжя в Одесі
Одеська міська рада. Фото: Новини.LIVE

В Одесі призначили нового начальника управління інженерної захисту міста та розвитку узбережжя. Замість скандального Юрія Піскуна буде бізнесмен і власник будівельних компаній Костянтин Терепа.

Про це Новини.LIVE дізналися із розпорядження міського голови.

Що відомо

Що відомо

Замість колишнього військового комісара Сергія Пискуна управління інженерної захисту території та розвитку узбережжя Одеської міськради очолив Костянтин Терепа. Він проживає в Одесі разом із дружиною та двома доньками. У власності сім’ї — квартира площею 64,7 м², автомобілі Volkswagen Touareg 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2017 року.

За декларацією, у 2024 році Терепа отримав зарплати одразу в кількох компаніях:

  • у ТОВ "Алькарим-Буд" — 36,4 тис. грн,
  • у ТОВ "Маркон-Строй" — 59,7 тис. грн,
  • у ТОВ "Південне будівництво" — 52,5 тис. грн,
  • у ТОВ "Аль-Софія" — 139,3 тис. грн.
Одеса
Новий начальник управління інженерної захисту території та розвитку узбережжя. Фото: соцмережі

Крім того, він задекларував готівкою 77 тис. грн та 73 тис. доларів, а його дружина — 89 тис. грн та 32 тис. доларів. У документах Констянтин Терепа вказаний кінцевим бенефіціаром компанії "Маркон-Строй". Формально корпоративні права передані в управління, але фактичний контроль за бізнесом залишається за ним.

Нагадаємо, ми писали, що ВРП звільнила суддю з Одеси Вікторію Літвінову. Також ми повідомляли, що Хаджибейська райадміністрація Одеси без керівника.

Одеса призначення Одеська область міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
