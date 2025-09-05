Костянтина Терепа очолив захист узбережжя в Одесі

Одеська міська рада. Фото: Новини.LIVE

В Одесі призначили нового начальника управління інженерної захисту міста та розвитку узбережжя. Замість скандального Юрія Піскуна буде бізнесмен і власник будівельних компаній Костянтин Терепа.

Про це Новини.LIVE дізналися із розпорядження міського голови.

Реклама

Читайте також:

Що відомо

Замість колишнього військового комісара Сергія Пискуна управління інженерної захисту території та розвитку узбережжя Одеської міськради очолив Костянтин Терепа. Він проживає в Одесі разом із дружиною та двома доньками. У власності сім’ї — квартира площею 64,7 м², автомобілі Volkswagen Touareg 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2017 року.

За декларацією, у 2024 році Терепа отримав зарплати одразу в кількох компаніях:

у ТОВ "Алькарим-Буд" — 36,4 тис. грн,

у ТОВ "Маркон-Строй" — 59,7 тис. грн,

у ТОВ "Південне будівництво" — 52,5 тис. грн,

у ТОВ "Аль-Софія" — 139,3 тис. грн.

Новий начальник управління інженерної захисту території та розвитку узбережжя. Фото: соцмережі

Крім того, він задекларував готівкою 77 тис. грн та 73 тис. доларів, а його дружина — 89 тис. грн та 32 тис. доларів. У документах Констянтин Терепа вказаний кінцевим бенефіціаром компанії "Маркон-Строй". Формально корпоративні права передані в управління, але фактичний контроль за бізнесом залишається за ним.

Нагадаємо, ми писали, що ВРП звільнила суддю з Одеси Вікторію Літвінову. Також ми повідомляли, що Хаджибейська райадміністрація Одеси без керівника.