Священник УПЦ объяснил скандал с захоронением воина в Одесской области

В УПЦ отреагировали на скандал с похоронами защитника на Одесчине
В селе Новоселовка Одесской области похороны украинского защитника превратились в громкий конфликт. Людям пришлось прощаться с Флавием Лянкой у закрытых ворот храма. Родственники и односельчане обвинили местного настоятеля в отказе отпеть Героя, а в УПЦ заявили о провокации и искажении фактов.
В Одесской епархии прокомментировали скандал с захоронением защитника.
Комментарий Одесской епархии
Там отметили, что еще год назад отец Григорий по просьбе семьи совершил заочное отпевание, а все это время в храме молились за воина.
"Когда тело привезли, священник также предложил провести полноценное отпевание, но мать погибшего настояла, чтобы чин совершал капеллан ПЦУ. Священник с уважением принял это решение", — заявили в епархии.
В епархии подчеркнули, что разделяют боль семьи и призвали не превращать похороны воина в инструмент для политических и религиозных споров. Там также опровергли версию о закрытых воротах.
"На видео видно — замок висит сбоку, а не на воротах. Храм был открыт, но маршрут процессии изменили уже во время захоронения. Это выглядело как сознательная провокация", — говорится в комментарии.
Детали скандала
Флавий Лянка с началом полномасштабной войны стал на защиту Украины. В 2023 году он пропал без вести во время боев в Запорожской области. Впоследствии выяснилось, что воин погиб. 17 сентября его родные привезли тело в родное село Новоселовка, где и произошло недоразумение.
Односельчане хотели провести прощание в храме, но настоятель, по словам очевидцев, протоиерей Григорий Тику, не позволил этого сделать. Люди были вынуждены отпевать защитника просто у запертых ворот.
