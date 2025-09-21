Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В УПЦ відреагували на скандал з похороном захисника на Одещині

В УПЦ відреагували на скандал з похороном захисника на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 09:55
Священник УПЦ пояснив скандал із похованням воїна на Одещині
Прощання з загиблим захисником. Фото: facebook/Анжела Сирбу

У селі Новоселівка на Одещині похорон українського захисника перетворився на гучний конфлікт. Людям довелося прощатися із Флавієм Лянкою біля зачинених воріт храму. Родичі та односельці звинуватили місцевого настоятеля у відмові відспівати Героя, а в УПЦ заявили про провокацію та спотворення фактів.

В Одеській єпархії прокоментували скандал з похованням захисника. 

Реклама
Читайте також:

Коментар Одеської єпархії

Там наголосили, що ще рік тому отець Григорій на прохання родини звершив заочне відспівування, а весь цей час у храмі молилися за воїна.

"Коли тіло привезли, священник також запропонував провести повноцінне відспівування, але мати загиблого наполягла, щоб чин звершував капелан ПЦУ. Священник із повагою прийняв це рішення", — заявили в єпархії.

У єпархії підкреслили, що розділяють біль родини та закликали не перетворювати похорон воїна на інструмент для політичних і релігійних суперечок. Там також спростували версію про зачинені ворота.

"На відео видно — замок висить збоку, а не на воротах. Храм був відкритий, але маршрут процесії змінили вже під час поховання. Це виглядало як свідома провокація", — йдеться у коментарі.

Деталі скандалу

Флавій Лянка з початком повномасштабної війни став на захист України. У 2023 році він зник безвісти під час боїв у Запорізькій області. Згодом з’ясувалося, що воїн загинув. 17 вересня його рідні привезли тіло в рідне село Новоселівка, де й сталося непорозуміння.

Односельці хотіли провести прощання у храмі, але настоятель, за словами очевидців, протоієрей Григорій Тіку, не дозволив цього зробити. Люди були змушені відспівувати захисника просто біля замкнених воріт. 

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині в ДТП загинув захисник острова Зміїний. Також ми повідомляли, що військові з Одещини можуть отримати власне житло.

Одеса скандал церква Одеська область похорон Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації