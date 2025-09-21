Священник УПЦ пояснив скандал із похованням воїна на Одещині

Прощання з загиблим захисником. Фото: facebook/Анжела Сирбу

У селі Новоселівка на Одещині похорон українського захисника перетворився на гучний конфлікт. Людям довелося прощатися із Флавієм Лянкою біля зачинених воріт храму. Родичі та односельці звинуватили місцевого настоятеля у відмові відспівати Героя, а в УПЦ заявили про провокацію та спотворення фактів.

В Одеській єпархії прокоментували скандал з похованням захисника.

Коментар Одеської єпархії

Там наголосили, що ще рік тому отець Григорій на прохання родини звершив заочне відспівування, а весь цей час у храмі молилися за воїна.

"Коли тіло привезли, священник також запропонував провести повноцінне відспівування, але мати загиблого наполягла, щоб чин звершував капелан ПЦУ. Священник із повагою прийняв це рішення", — заявили в єпархії.

У єпархії підкреслили, що розділяють біль родини та закликали не перетворювати похорон воїна на інструмент для політичних і релігійних суперечок. Там також спростували версію про зачинені ворота.

"На відео видно — замок висить збоку, а не на воротах. Храм був відкритий, але маршрут процесії змінили вже під час поховання. Це виглядало як свідома провокація", — йдеться у коментарі.

Деталі скандалу

Флавій Лянка з початком повномасштабної війни став на захист України. У 2023 році він зник безвісти під час боїв у Запорізькій області. Згодом з’ясувалося, що воїн загинув. 17 вересня його рідні привезли тіло в рідне село Новоселівка, де й сталося непорозуміння.

Односельці хотіли провести прощання у храмі, але настоятель, за словами очевидців, протоієрей Григорій Тіку, не дозволив цього зробити. Люди були змушені відспівувати захисника просто біля замкнених воріт.

