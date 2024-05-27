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Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник

27 мая 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня, 27 мая. На участке дороги от Маяков до КПП придется простоять в очереди, ведь охранники границы тщательно проверяют документы у желающих добраться до соседних стран и Бессарабии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшие пробки в районе Хлебодарского, Великого Дальника, Маяков и КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом также есть скопление автомобилей.

Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник - фото 1
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник - фото 2
Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска наблюдается небольшая очередь.

Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник - фото 3
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть небольшие пробки на подъезде к городу. На картах эти участки отмечены оранжевым цветом.

Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник - фото 4
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на топливо

На АЗС Украины цены на горючее за последние сутки не изменились. По данным мониторингового сайта, 27 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Больше о пересечении границы в Одесской области

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что теперь в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка, поэтому в последнее время на этом участке наблюдаются значительные пробки.

В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

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