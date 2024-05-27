Следует не ждать с выездом из Одессы — как добраться до соседних стран и Бессарабии в понедельник
Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня, 27 мая. На участке дороги от Маяков до КПП придется простоять в очереди, ведь охранники границы тщательно проверяют документы у желающих добраться до соседних стран и Бессарабии.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть небольшие пробки в районе Хлебодарского, Великого Дальника, Маяков и КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом также есть скопление автомобилей.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
А вот на пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска наблюдается небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени"
На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть небольшие пробки на подъезде к городу. На картах эти участки отмечены оранжевым цветом.
Цены на топливо
На АЗС Украины цены на горючее за последние сутки не изменились. По данным мониторингового сайта, 27 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л;
- дизельное топливо — 52,66 грн/л;
- сжиженный газ — 26,62 грн/л.
Больше о пересечении границы в Одесской области
Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.
Также мы писали, что теперь в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка, поэтому в последнее время на этом участке наблюдаются значительные пробки.
В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.
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