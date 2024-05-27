Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні, 27 травня. На ділянці дороги від Маяків до КПП доведеться простояти в черзі, адже охоронці кордону ретельно перевіряють документи у охочих дістатися до сусідніх країн та Бессарабії.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невеликі затори у районі Хлібодарського, Великого Дальника,Маяків та КПП, що розташоване в межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом також є скупчення автівок.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" черга на перетин кордону не зафіксована. Наразі доїзд сюди ускладнено заторами у напрямку Паланки, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску спостерігається невелика черга.
Черги на КПП "Рені"
На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є невеликі затори на під'їзді до міста. На картах ці ділянки позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
На АЗС України ціни на пальне за останню добу не змінилися. За даними моніторингового сайту, 27 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л;
- дизельне пальне — 52,66 грн/л;
- скраплений газ — 26,62 грн/л.
Більше про перетин кордону на Одещині
Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Також ми писали, що тепер в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване в межах Нижньодністровського національного парку — тому останнім часом на цій ділянці спостерігаються значні затори.
Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.
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