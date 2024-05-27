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Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок

27 травня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні, 27 травня.  На ділянці дороги від Маяків до КПП доведеться простояти в черзі, адже охоронці кордону ретельно перевіряють документи у охочих дістатися до сусідніх країн та Бессарабії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликі затори у районі Хлібодарського, Великого Дальника,Маяків та КПП, що розташоване в межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом також є скупчення автівок. 

Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок - фото 1
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" черга на перетин кордону не зафіксована. Наразі доїзд сюди ускладнено заторами у напрямку Паланки, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок - фото 2
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску спостерігається невелика черга.

Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок - фото 3
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є невеликі затори на під'їзді до міста. На картах ці ділянки позначена помаранчевим кольором. 

Варто не чекати з виїздом з Одеси — як дістатися сусідніх країн та Бессарабії у понеділок - фото 4
Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу не змінилися. За даними моніторингового сайту, 27 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,66 грн/л;
  • скраплений газ — 26,62 грн/л.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що тепер в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване в межах Нижньодністровського національного парку — тому останнім часом на цій ділянці спостерігаються значні затори. 

Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

Одеса
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