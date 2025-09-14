Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Поспешите с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени

Поспешите с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:18
Пробки на трассе Одесса-Рени и границе с Молдовой
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Утром 14 сентября на юге Одесской области снова образовались пробки на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктов пропуска с Молдовой. Наибольшее скопление авто зафиксировано в направлении Паланки — очередь растянулась почти на километр.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Движение по трассе Одесса-Рени сегодня утром значительно затруднено. Наибольшие пробки наблюдаются перед пунктом пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Здесь автомобили стоят плотной очередью, которая растянулась почти на километр. Дорога обозначена красным цветом, что свидетельствует о сильном замедлении.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Зато на КПП "Старокозачье — Тудора" водители могут пересекать границу без помех — движение свободное, очередей нет. Это может стать выгодной альтернативой для тех, кто планирует выезд в Молдову именно сегодня.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В направлении Орловки, на паромном пункте пропуска, также есть очереди, но они не такие масштабные. Частичные задержки наблюдаются и на международной трассе М-15 в районах Татарбунаров и Измаила.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" ситуация неоднозначная: в сторону выезда из Украины проезд свободный, однако на въезд образовалась очередь, обозначенная на картах красным цветом.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Румынию. Также сообщали, что в Одесской области готовятся к масштабному обновлению пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации