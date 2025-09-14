Пробки на трассе Одесса-Рени и границе с Молдовой

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Утром 14 сентября на юге Одесской области снова образовались пробки на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктов пропуска с Молдовой. Наибольшее скопление авто зафиксировано в направлении Паланки — очередь растянулась почти на километр.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Движение по трассе Одесса-Рени сегодня утром значительно затруднено. Наибольшие пробки наблюдаются перед пунктом пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Здесь автомобили стоят плотной очередью, которая растянулась почти на километр. Дорога обозначена красным цветом, что свидетельствует о сильном замедлении.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Зато на КПП "Старокозачье — Тудора" водители могут пересекать границу без помех — движение свободное, очередей нет. Это может стать выгодной альтернативой для тех, кто планирует выезд в Молдову именно сегодня.

Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В направлении Орловки, на паромном пункте пропуска, также есть очереди, но они не такие масштабные. Частичные задержки наблюдаются и на международной трассе М-15 в районах Татарбунаров и Измаила.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" ситуация неоднозначная: в сторону выезда из Украины проезд свободный, однако на въезд образовалась очередь, обозначенная на картах красным цветом.

Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Румынию. Также сообщали, что в Одесской области готовятся к масштабному обновлению пунктов пропуска на границе с Молдовой.