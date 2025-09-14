Відео
Головна Одеса Варто поспішити з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса-Рені

Варто поспішити з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 09:18
Затори на трасі Одеса-Рені та кордоні з Молдовою
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Вранці 14 вересня на півдні Одещини знову утворилися затори на трасі Одеса-Рені та біля кількох пунктів пропуску з Молдовою. Найбільше скупчення авто зафіксовано у напрямку Паланки — черга розтягнулася майже на кілометр. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Рух трасою Одеса-Рені сьогодні зранку значно ускладнений. Найбільші затори спостерігаються перед пунктом пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Тут автомобілі стоять щільною чергою, яка розтягнулася майже на кілометр. Дорога позначена червоним кольором, що свідчить про сильне уповільнення. 

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Натомість на КПП "Старокозаче — Тудора" водії можуть перетинати кордон без перешкод — рух вільний, черг немає. Це може стати вигідною альтернативою для тих, хто планує виїзд до Молдови саме сьогодні.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

У напрямку Орлівки, на поромному пункті пропуску, також є черги, але вони не такі масштабні. Часткові затримки спостерігаються і на міжнародній трасі М-15 у районах Татарбунарів та Ізмаїла.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" ситуація неоднозначна: у бік виїзду з України проїзд вільний, проте на в’їзд утворилася черга, позначена на картах червоним кольором.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога на Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Румунії. Також повідомляли, що в Одеській області готуються до масштабного оновлення пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
