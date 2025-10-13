Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоит взять куртку теплее — погода в Одессе сегодня

Стоит взять куртку теплее — погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 06:11
Погода в Одессе 13 октября: небольшой дождь и шторм: небольшой дождь и шторм
Люди гуляют на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода сегодня, 13 октября, в Одессе будет не спокойной, ожидается штормовой ветер, а местами пройдет небольшой дождь. Температура будет держаться в пределах +12...+15 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В городе сегодня будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, поэтому зонтик может пригодиться. Ветер северо-западный, умеренный — 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12°C, днем — +13...+15°C.

Погода в Одесской области

По области ситуация похожа: местами небольшой дождь, но без шквалов или гроз. Ночная температура будет держаться в пределах +7...+12 °C, днем — +12...+17 °C. На автодорогах Одесской области видимость хорошая.

Напомним, в Одессе завершается сезон работы городских фонтанов, их начали консервировать перед зимой. Также мы писали, что военнослужащий Петр Конопля, который в 2024 году привлек внимание страны после громкого скандала в одесской больнице, снова на экране.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации