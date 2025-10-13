Погода в Одессе 13 октября: небольшой дождь и шторм: небольшой дождь и шторм

Люди гуляют на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода сегодня, 13 октября, в Одессе будет не спокойной, ожидается штормовой ветер, а местами пройдет небольшой дождь. Температура будет держаться в пределах +12...+15 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В городе сегодня будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, поэтому зонтик может пригодиться. Ветер северо-западный, умеренный — 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12°C, днем — +13...+15°C.

Погода в Одесской области

По области ситуация похожа: местами небольшой дождь, но без шквалов или гроз. Ночная температура будет держаться в пределах +7...+12 °C, днем — +12...+17 °C. На автодорогах Одесской области видимость хорошая.

