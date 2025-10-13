Погода в Одесі 13 жовтня: невеликий дощ і шторм

Люди гуляють на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода сьогодні, 13 жовтня, в Одесі буде не спокійною, очікується штормовий вітер, а місцями пройде невеликий дощ. Температура триматиметься в межах +12…+15 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

У місті сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ, тож парасолька може стати у пригоді. Вітер північно-західний, помірний — 12-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, удень — +13…+15°C.

Погода в Одеській області

По області ситуація схожа: місцями невеликий дощ, але без шквалів чи гроз. Нічна температура триматиметься в межах +7…+12 °C, удень — +12…+17 °C. На автошляхах Одещини видимість добра.

Нагадаємо, в Одесі завершується сезон роботи міських фонтанів, їх почали консервувати перед зимою. Також ми писали, що Військовослужбовець Петро Конопля, який у 2024 році привернув увагу країни після гучного скандалу в одеській лікарні, знову на екрані.