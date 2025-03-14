Убийство Демьяна Ганула в Одессе — реакция в соцсетях

Место убийства активиста. Фото: Новини.LIVE

Среди бела дня в Одессе был убит общественный деятель и активист Демьян Ганул. Инцидент, который произошел утром в центре города, недалеко от областных управлений МВД и СБУ, стал резонансным событием не только для Одессы, но и для всей Украины.

Журналисты Новини.LIVE собрали реакции пользователей соцсетей, которые вспоминают активиста и высказывают свои мысли относительно этого преступления.

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Реакция на убийство

Многие считают, что это событие является показательным сигналом для всех проукраинских сил в Одессе. Символично, что жизнь Демьяна оборвалась именно в День украинского добровольца и на улице Украинских героев. Так, волонтер Дана Юрович в своем посте отметила, что это убийство — своего рода вызов всей правоохранительной системе.

"Сегодня российская агентура в Украине празднует. Нет, не День Добровольца, а день еще одного своего маленького реванша убийством Демьяна Ганула. Кто-то уже успел очернить память о Гануле своими домыслами, однако... в такой день, такое убийство — это плевок всем неравнодушным в лицо, кто бы это убийство не организовал и по какой причине. А особенно это плевок на СБУ, которую покойный просил предоставить ему охрану, потому что в сеть РФ слили инфу о нем и его семье", — написала волонтер Дана Юрович.

Волонтер Дана Юрович об активисте на своей странице в Facebook. Фото: скриншот

Конечно же, не оставили одесситы без внимания и тот момент, что именно Ганул боролся с несправедливостью и всегда отстаивал проукраинскую позицию. В том числе это касалось и языкового вопроса.

"Постоянно боролся, чтобы Одесса оставалась украинским городом, за что ему постоянно "прилетало" в комментариях от местной сепарни, но он на это не обращал внимания и делал свое дело. Сильный духом человек, настоящий патриот и один из лучших сыновей Украины. П.с. Остатки моей толерантности к "рускагаварящим", разного рода ждунам и "любителям русскаго мира" сегодня также умерли. Горите в аду, ублюдки", — написала Светлана Гончарук.

Сообщения в соцсетях о Демьяне Гануле. Фото: скриншот

Политическая реакция на преступление

Убийство Ганула стало шоком для многих, и политические деятели также отреагировали на событие. Народный депутат Роман Лозинский подчеркнул, что это не просто преступление, а часть гибридной войны против Украины.

"Российская агентура посреди белого дня убивает украинского активиста в центре Одессы. Убивает того, кто гнал вражескую нечисть и ежедневно показывал пример неравнодушия. Соболезнования всем близким, кто знал Демьяна Ганула. К сожалению, враги поднимают головы. Если не будет молниеносного наказания, похожая судьба может ждать других активистов, волонтеров, всех, кто действует в интересах украинского государства и сопротивляется целям оккупанта", — написал депутат Роман Лозинский.

Депутат Роман Лозинский об активисте.

Журналист Дмитрий Власов, который неоднократно работал с Ганулом и снимал его акции, вспоминает мужчину как человека, открытого к сотрудничеству и неравнодушного к будущему города.

"Демьян Ганул был незаурядным одесситом. Ему было небезразлично, где обижают, где оскорбляют украинское. И Одесса могла бы быть не такой, если бы не он с единомышленниками. Покойся с миром. Пусть убийца будет наказан, а твое дело будет продолжаться", — написал журналист Дмитрий Власов.

Журналист Дмитрий Власов, о Демьяне Гануле. Фото: скриншот

Споры в соцсетях

Несмотря на все положительные отзывы, есть и те, кто довольно неоднозначно высказывается об убитом активисте. Так, один из пользователей Facebook вступил в спор с военным Романом Кириченко, заявляя о "темном прошлом" Ганула. Однако, когда его попросили привести конкретные факты, он так и не смог ничего ответить.

Спор в соцсетях. Фото: скриншот

В то же время в комментариях под некоторыми публикациями появились пользователи, которые не только не осуждают преступление, но и открыто радуются, называя эту новость "хорошей".

Высказывания в соцсетях. Фото: скриншот

Убийство Демьяна Ганула стало резонансным событием, что в очередной раз доказывает: борьба за украинскую Одессу продолжается. Активисты и общественные деятели отмечают — ответственные за его смерть должны быть найдены и наказаны.

Ранее, мы писали о том, что это уже второе покушение на одесского активиста. А также, что Владимир Зеленский прокомментировал убийство Демьяна Ганула.