Вбивство Демяна Ганула в Одесі — реакція в соцмережах

Місце вбивства активіста. Фото: Новини.LIVE

Серед білого дня в Одесі було вбито громадського діяча та активіста Дем'яна Ганула. Інцидент, що стався вранці в центрі міста, неподалік від обласних управлінь МВС та СБУ, став резонансною подією не лише для Одеси, а й для всієї України.

Журналісти Новини.LIVE зібрали реакції користувачів соцмереж, які згадують активіста та висловлюють свої думки щодо цього злочину.

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Реакція на вбивство

Багато хто вважає, що ця подія є показовим сигналом для всіх проукраїнських сил в Одесі. Символічним є те, що життя Дем'яна обірвалося саме у День українського добровольця та на вулиці Українських героїв. Так волонтерка Дана Юрович у своєму пості зазначила, що це вбивство — свого роду виклик усій правоохоронній системі.

"Сьогодні російська агентура в Україні святкує. Ні, не День Добровольця, а день ще одного свого маленького реваншу вбивством Демʼяна Ганула. Хтось вже встиг очорнити памʼять про Ганула своїми домислами, проте… в такий день, таке вбивство — це плювок усім небайдужим в обличчя, хто б це вбивство не зорганізував і з якої причини. А особливо це плювок на СБУ, яку покійний просив надати йому охорону, бо в мережу РФ злили інфу про нього та його сімʼю", — написала волонтерка Дана Юрович.

Волонтерка Дана Юрович про активіста на своїй сторінці у Facebook. Фото: скриншот

Звичайно ж, не залишили одесити без уваги і той момент, що саме Ганул боровся з несправедливістю і завжди відстоював проукраїнську позицію. У тому числі це стосувалося й мовного питання.

"Постійно боровся, щоб Одеса залишалась українським містом, за що йому постійно "прилітало" в коментарях від місцевої сєпарні, але він на те не зважав і робив свою справу. Сильна духом людина, справжній патріот та один з найкращих синів України. П.с. Залишки моєї толерантності до "рускагаварящіх", різного роду ждунів та "любітєлєй русскаго міра" сьогодні також померли. Горіть в пеклі", — написала Світлана Гончарук.

Дописи у соцмережах про Дем'яна Ганула. Фото: скриншот

Політична реакція на злочин

Вбивство Ганула стало шоком для багатьох, і політичні діячі також відреагували на подію. Народний депутат Роман Лозинський підкреслив, що це не просто злочин, а частина гібридної війни проти України.

"Російська агентура посеред білого дня вбиває українського активіста в центрі Одеси. Вбиває того, хто гнав ворожу нечисть і щодня показував приклад небайдужості. Співчуття усім близьким, хто знав Дем'яна Ганула. На жаль, вороги підіймають голови. Якщо не буде блискавичного покарання, схожа доля може чекати інших активістів, волонтерів, усіх, хто діє в інтересах української держави і чинить опір цілям окупанта", — написав депутат Роман Лозинский.

Депутат Роман Лозинский про активіста.

Журналіст Дмитро Власов, який неодноразово працював із Ганулом та знімав його акції, згадує чоловіка як людину, відкриту до співпраці та небайдужу до майбутнього міста.

"Демʼян Ганул був непересічним одеситом. Йому було небайдуже, де кривдять, де ображають українське. І Одеса могла б бути не такою, якби не він з однодумцями. Спочивай з миром. Хай вбивця буде покараний, а твоя справа триватиме", — написав журналіст Дмитро Власов.

Журналіст Дмитро Власов про Дем'яна Ганула. Фото: скриншот

Суперечки в соцмережах

Попри всі позитивні відгуки, є й ті, хто досить неоднозначно висловлюється про вбитого активіста. Так, один із користувачів Facebook вступив у суперечку з військовим Романом Кириченком, заявляючи про "темне минуле" Ганула. Однак, коли його попросили навести конкретні факти, він так і не зміг нічого відповісти.

Суперечка в соцмережах. Фото: скриншот

Водночас у коментарях під деякими публікаціями з’явилися користувачі, які не лише не засуджують злочин, а й відкрито радіють, називаючи цю новину "хорошою".

Вислови в соцмережах. Фото: скриншот

Вбивство Дем’яна Ганула стало резонансною подією, що вкотре доводить: боротьба за українську Одесу триває. Активісти та громадські діячі наголошують — відповідальні за його смерть мають бути знайдені та покарані.

Раніше, ми писали про те, що це вже другий замах на одеського активіста Ганула. А також, що Володимир Зеленський прокоментував вбивство Дем’яна Ганула.