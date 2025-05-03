Материнский срыв и смерть младенца - трагедия в Одесской области

Женщина в наручниках. Фото иллюстративное: canva.com

В Одесской области трагически погиб девятимесячный ребенок. Мать сообщила в полицию, что девочка умерла внезапно. Однако следователи выяснили, что смерть наступила в результате удушения.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Известно, что в пятницу утром 43-летняя жительница одного из сел Яськовской общины обратилась в полицию, заявив, что ее девятимесячная дочь внезапно умерла. На место сразу выехали следователи.

Во время допроса и осмотра тела ребенка выяснилось, что причиной смерти могла быть не естественная причина. По предварительной информации, мать, находясь в состоянии сильного нервного срыва из-за постоянного плача младенца, нанесла ребенку телесные повреждения.

Предварительное заключение судебно-медицинских экспертов — смерть наступила в результате асфиксии, то есть удушения. Окончательную причину установят после завершения полной экспертизы.

Женщина задержана, сейчас решается вопрос о вручении ей подозрения в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). За такое преступление предусмотрено наказание — до 15 лет заключения или пожизненное. Следователи уже назначили ряд дополнительных экспертиз.

Напомним, в Одесской области мужчина выстрелил в своего знакомого из пневматической винтовки. Также мы писали, что мужчина ограбил подростка с инвалидностью прямо на кладбище.