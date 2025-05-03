Материнський зрив і смерть немовляти — трагедія на Одещині

Жінка в наручниках. Фото ілюстративне: canva.com

На Одещині трагічно загинула дев’ятимісячна дитина. Мати повідомила поліцію, що дівчинка померла раптово. Однак слідчі з’ясували, що смерть настала внаслідок удушення.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Відомо, що у п’ятницю зранку 43-річна мешканка одного з сіл Яськівської громади звернулася до поліції, заявивши, що її дев’ятимісячна донька раптово померла. На місце одразу виїхали слідчі.

Під час допиту та огляду тіла дитини з’ясувалося, що причиною смерті могла бути не природна причина. За попередньою інформацією, мати, перебуваючи в стані сильного нервового зриву через постійний плач немовляти, спричинила дитині тілесні ушкодження.

Попередній висновок судово-медичних експертів — смерть настала внаслідок асфіксії, тобто удушення. Остаточну причину встановлять після завершення повної експертизи.

Жінку затримано, наразі вирішується питання щодо вручення їй підозри в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За такий злочин передбачено покарання — до 15 років ув’язнення або довічне. Слідчі вже призначили низку додаткових експертиз.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вистрілив у свого знайомого з пневматичної гвинтівки. Також ми писали, що чоловік пограбував підлітка з інвалідністю прямо на кладовищі.