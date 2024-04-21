Убийц полицейского на Винничине еще ищут — что известно на сейчас

Машина пострадавших полицейских. Фото: Нацполиция.

Стали известны новые детали страшного события, которое произошло в Винницкой области. В машине, где произошло нападение на патрульных, находился еще один человек — местный житель, его временно задержали. Пока нападавших еще не нашли.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области.

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Полицейские прибыли по вызову

По информации ведомства, в ту ночь полицейские выехали по вызову о домашнем насилии. Сначала составили протокол на нарушителя, однако этого оказалось недостаточно. Правоохранителям пришлось снова приехать к нему, а на этот раз забрать его в отделение.

Убийство в Винницкой области: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь. Позже в сети появилось видео с бодикамеры.

Что на видео

По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на милиционера и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранения. Преступники скрылись с места происшествия. Некоторые СМИ сообщают, что это отец с сыном Валерий и Виталий Василаке. Их ищут в Винницкой и Одесской областях.

Позже в Генеральном штабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ. Они принадлежат к Сухопутным войскам.