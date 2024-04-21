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Вбивць поліцейського на Вінничині ще шукають — що відомо на зараз

21 квітня 2024 11:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вбивць поліцейського на Вінничині ще шукають — що відомо на зараз
Машина постраждалих поліцейських. Фото: Нацполіція.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Стали відомі нові деталі страшної події, яка трапилася на Вінниччині. У машині, де стався напад на патрульних, перебувала ще одна особа — місцевий житель, його тимчасово затримали. Наразі нападників ще не знайшли.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області.

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Поліцейські прибули на виклик

За інформацією відомства, тієї ночі поліцейські виїхали на виклик про домашнє насильство. Спочатку склали протокол на порушника, проте цього виявилося недостатньо. Правоохоронцям довелося знову приїхати до нього, а цього разу — забрати його у відділок. 

Вбивство на Вінниччині: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери. 

Що на відео

За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Деякі ЗМІ повідомляють, що це батько з сином —  Валерій та Віталій Василаке. Їх шукають у Вінницькій та Одеській областях.

Пізніше у Генеральному штабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. Вони належать до Сухопутних військ. 

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