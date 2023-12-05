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Ударил ножом в шею из-за обиды — в Одессе задержали убийцу

5 декабря 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ударил ножом в шею из-за обиды — в Одессе задержали убийцу
Мужчину задержали правоохранители. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. Злоумышленник во время конфликта ударил потерпевшего ножом в шею.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Ранее судимый житель Днепропетровской области приехал к знакомому в Одессе, позволившему временно пожить у него. Во время застолья между товарищами возник конфликт, в ходе которого хозяин стал нецензурно высказываться в адрес гостя и выгонять его. Обиженный мужчина схватил нож и ударил одессита в шею, повредив сонную артерию. Потерпевший погиб на месте. После этого убийца скрылся и выбросил нож на ближайшую свалку.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали на следующий день во время укрывательства в подвальном помещении. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, убивший соседа. Подвыпивший преступник дважды ударил пострадавшего ножом в грудную клетку и лицо.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили убившего односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.

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