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Вдарив ножем у шию через образу — в Одесі затримали вбивцю

5 грудня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вдарив ножем у шию через образу — в Одесі затримали вбивцю
Чоловіка затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Зловмисник під час конфлікту вдарив потерпілого ножем у шию.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.  

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Деталі інциденту

Раніше судимий мешканець Дніпропетровської області приїхав до знайомого в Одесу, який дозволив тимчасово пожити у нього. Під час застілля між товаришами виник конфлікт, господар став нецензурно висловлюватися на адресу гостя та виганяти його. Ображений чоловік схопив ніж і  вдарив одесита у шию, пошкодивши сонну артерію. Потерпілий загинув на місці. Після цього вбивця втік та викинув ніж у найближчий смітник. 

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали наступного дня, коли той переховування у підвальному приміщенні. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який убив сусіда. Злочинець напідпитку двічі вдарив потерпілого ножем у грудну клітку та обличчя.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травми, несумісні із життям, та зник з місця інциденту.

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