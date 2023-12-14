Ударил кирпичом по голове и скрылся — на Одесчине задержали убийцу

Правоохранители задержали убийцу. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве согражданки. Житель Измаила ударил пострадавший кирпичом и оставил в заброшенном здании.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Во время совместного застолья со знакомой между ними возникла ссора, в ходе которой правонарушитель взял кирпич и несколько раз ударил им потерпевшего по голове. После чего скрылся с места преступления, оставив несчастную саму в заброшенном здании. Предварительно, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Нашел тело женщины через четыре дня случайный прохожий и вызвал полицию.

"Работники территориального подразделения полиции осмотрели место происшествия, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, провели ряд других мероприятий и установили личность правонарушителя", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил горожанина. Охранник автостанции заподозрил потерпевшего в краже денег и нанес тяжкие телесные повреждения.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который убил односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.