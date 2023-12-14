Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ударил кирпичом по голове и скрылся — на Одесчине задержали убийцу arrow

Ударил кирпичом по голове и скрылся — на Одесчине задержали убийцу

14 декабря 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ударил кирпичом по голове и скрылся — на Одесчине задержали убийцу
Правоохранители задержали убийцу. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве согражданки. Житель Измаила ударил пострадавший кирпичом и оставил в заброшенном здании.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Во время совместного застолья со знакомой между ними возникла ссора, в ходе которой правонарушитель взял кирпич и несколько раз ударил им потерпевшего по голове. После чего скрылся с места преступления, оставив несчастную саму в заброшенном здании. Предварительно, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Нашел тело женщины через четыре дня случайный прохожий и вызвал полицию.

"Работники территориального подразделения полиции осмотрели место происшествия, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, провели ряд других мероприятий и установили личность правонарушителя", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил горожанина. Охранник автостанции заподозрил потерпевшего в краже денег и нанес тяжкие телесные повреждения.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который убил односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме