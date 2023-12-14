Вдарив цеглиною по голові та втік — на Одещині затримали вбивцю

Правоохоронці затримали вбивцю. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмістянки. Мешканець Ізмаїла вдарив потерпілу цеглиною та залишив у покинутій будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Під час спільного застілля зі знайомою між ними виникла сварка, в ході якої правопорушник взяв цеглину і декілька разів вдарив нею потерпілій по голові. Після чого втік з місця злочину, залишивши нещасну саму у покинутій будівлі. Попередньо, смерть настала унаслідок відкритої черепно-мозкової травми. Знайшов тіло жінки через чотири дні випадковий перехожий та викликав поліцію.

"Працівники територіального підрозділу поліції оглянули місце події, переглянули записи з камер відеоспостереження, провели ряд інших заходів та встановили особу правопорушника", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті побив містянина. Охоронець автостанції запідозрив потерпілого у крадіжці грошей та наніс тяжких тілесних ушкоджень.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту.