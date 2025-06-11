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Главная Одесса Огромные пробки на трассе Одесса-Рени — из города не выехать

Огромные пробки на трассе Одесса-Рени — из города не выехать

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 15:35
Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени на выезде из города и в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

В среду, 11 июня, на трассе Одесса — Рени образуются многочисленные пробки, особенно по пути ко всем КПП в сторону Молдовы. Огромные тянучки встречают путешественников ещё на выезде из города.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Самая большая пробка образовалась в районе Двух Столбов на выезде из города. Это необходимо учитывать, планируя путешествие. В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть 2 большие тянучки — неподалеку от самого КПП и возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — движение также затруднено. Кроме того, очередь автомобилей фиксируется и неподалеку от Рени — простоять придется более трех часов.

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Пробка на выезде из города. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробки сегодня есть, но они небольшие. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Однако возле приграничных сел все же фиксируются очереди. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.

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Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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