Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени на выезде из города и в сторону КПП в Молдову и Румынию

Огромные пробки на трассе Одесса-Рени — из города не выехать
В среду, 11 июня, на трассе Одесса — Рени образуются многочисленные пробки, особенно по пути ко всем КПП в сторону Молдовы. Огромные тянучки встречают путешественников ещё на выезде из города.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Самая большая пробка образовалась в районе Двух Столбов на выезде из города. Это необходимо учитывать, планируя путешествие. В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть 2 большие тянучки — неподалеку от самого КПП и возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — движение также затруднено. Кроме того, очередь автомобилей фиксируется и неподалеку от Рени — простоять придется более трех часов.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробки сегодня есть, но они небольшие. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Однако возле приграничных сел все же фиксируются очереди. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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