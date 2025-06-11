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Головна Одеса Величезні затори на трасі Одеса-Рені — з міста не виїхати

Величезні затори на трасі Одеса-Рені — з міста не виїхати

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 15:35
Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені на виїзді з міста та у бік КПП до Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

У середу, 11 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються чисельні затори, особливо шляхом до всіх КПП у сторону Молдови. Величезні тягнучки зустрічають мандрівників навіть ще на виїзді з міста.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Найбільший затор утворився в районі Двох Стовпів на виїзді з міста. Це необхідно враховувати, плануючи подорож. У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є 2 великі тягнучки — неподалік від самого КПП та біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — рух також ускладнений. Крім того, черга автівок фіксується і неподалік від Рені — простояти доведеться більше трьох годин. 

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Затор на виїзді з міста. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" затори сьогодні є, але вони невеликі. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак біля прикордонних сіл все ж таки фіксуються черги. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

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Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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