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Пасха в Одесской области: под охраной полиции 472 храма

15 апреля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пасха в Одесской области: под охраной полиции 472 храма
Правоохранители проверили на безопасность храмы Одессы. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром правоохранители провели инструктаж и взяли под охрану 472 храма и церкви в Одесской области, где вскоре начнутся религиозные мероприятия по случаю Пасхи. Более двух тысяч полицейских обеспечивают безопасность во время мест и на их территориях, контролируют соблюдение требований военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В целях обеспечения безопасности верующих и предотвращения возможных нарушений правопорядка, полицейские провели проверку культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов перед началом религиозных мероприятий. Сейчас полицейские несут службу в местах, где будут проводиться богослужения и вблизи них.

Полицейские проверяют территорию храмов.
Полицейские проверяют территорию храмов. Фото: ГУНП в Одесской области

Полиция призывает верующих с пониманием отнестись к мерам безопасности и соблюдать ограничения, установленные военным положением. В частности, действует комендантский час с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области, и также важно не игнорировать сигналы "воздушной тревоги". В случае необходимости верующим рекомендуется обращаться к находящимся рядом полицейским или на спецлинию "102".

Отметим, 15 и 16 апреля будет ограничение движения транспорта по Монастырскому и Маячному переулкам. Такие действия введены в целях безопасности во время Пасхи.

Прошлогодний трагический опыт доказал одесситам, что никакие святые дни не остановят террористов. 23 апреля 2022 года, за день до Пасхи, российская ракета попала в ЖК "Тирас" и унесла жизни мирных людей. К празднику в этом году также возрастает напряжение, ведь скопление людей может стать мишенью для врага. Следует ли ожидать обстрела — читайте в материале.

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