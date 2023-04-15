Великдень на Одещині: під охороною поліції 472 храми

Правоохоронці перевірили на безпечність храми Одеси. Фото: ГУНП в Одеській області.

Сьогодні ранком правоохоронці провели інструктаж і взяли під охорону 472 храми та церкви на Одещині, де незабаром розпочнуться релігійні заходи з нагоди Великодня. Понад дві тисячі поліцейських забезпечують безпеку під час відправ та на їхніх територіях, контролюють дотримання вимог воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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З метою забезпечення безпеки вірян та запобігання можливим порушенням правопорядку, поліцейські провели перевірку культових споруд на наявність вибухонебезпечних предметів перед початком релігійних заходів. Зараз поліцейські несуть службу у місцях де проводитимуться відправи та поблизу них.

Поліцейські перевіряють територію храмів. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція закликає вірян з розумінням поставитися до заходів безпеки та дотримуватися обмежень, встановлених воєнним станом. Зокрема, діє комендантська година з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку на Одещині, і також важливо не ігнорувати сигнали "повітряної тривоги". В разі потреби вірянам рекомендується звертатися до поліцейських, які знаходитимуться поряд, або на спецлінію "102".

Зазначимо, 15 та 16 квітня буде обмеження руху транспорту на Монастирському та Маячному провулках. Такі дії введені задля безпеки під час Великодня.

Торішній трагічний досвід довів одеситам, що ніякі святі дні не зупинять терористів. 23 квітня 2022 року, за день до Великодня, російська ракета влучила в ЖК "Тірас" й забрала життя мирних людей. До свята в цьому році так само зростає напруження, адже скупчення людей може стати мішенню для ворога. Чи слід очікувати на обстріл — читайте в матеріалі.